Tekken Masters Tournament: Verschiebung des Tokio-Turniers aufgrund des Coronavirus

Bandai Namco hat das Tokyo Tekken Masters Tournament aufgrund des Coronavirus auf einen noch unbestimmten Termin im Laufe des Jahres verschoben. Man wolle sichere und gesunde Bedingungen für die Durchführung der Turbiere bieten, was in dem aktuellen Umfeld offenbar nicht möglich erscheint.

In den vergangen Wochen wurden bereits mehrere Großveranstaltungen abgesagt, um die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) nicht noch zu verstärken. Auch Bandai Namco sieht sich aufgrund der Lage nun gezwungen, das Tokyo Tekken Masters Tournament zu verschieben.

Tokyo Tekken Masters verschoben

Das ursprünglich für den 4. und 5. April 2020 geplante Tekken Masters Tournament in Tokio soll auf einen späteren Termin in diesem Jahr verschoben werden. Man habe das Ziel, eine sichere Umgebung für alle Teilnehmer, Zuschauer und Beteiligten zu bieten. Weiter heißt es in der offiziellen Meldung:

„Aus einer Position der Vorsicht heraus und in dem Bemühen, die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer, des Veranstaltungspersonals und der Zuschauer bei Live-Turnieren vor einer möglichen Exposition des Coronavirus (COVID-19) zu schützen, hat Bandai Namco Entertainment Inc. die schwierige Entscheidung getroffen, das Tokio Tekken Masters-Turnier auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben.“

Das Ziel des Veranstalters liegt darin, sichere und gesunde Bedingungen für die Durchführung aller Turniere zu schaffen. Ob das bedeutet, dass auch weitere Turniere verschoben werden, bleibt noch abzuwarten. Alle aktuellen Details zum Wettbewerb erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

