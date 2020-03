Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution: Termin und Trailer für PS4, Xbox One und PC enthüllt

"Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution" erobert im März weitere Konsolen und den PC. Wir haben den Termin und einen Trailer für euch.

Konami hat mitgeteilt, dass „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ in Kürze für PS4, Xbox One und PC auf den Markt kommen wird. Der Launch erfolgt am 24. März 2020 als digitaler Download im PlayStation Store, im Microsoft Store sowie via Steam. Am gleichen Tag erscheint für die erhältliche Switch-Version ein kostenloses Update.

„Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ basiert auf dem offiziellen „Yu-Gi-Oh! Trading Card Game“ und gibt Duellanten die Möglichkeit, aus mehr als 10.000 Karten ihre eigenen Decks zu kreieren. Der Titel umfasst sechs Anime-Staffeln und konfrontiert euch mit einer Erfahrung, die sich über 20 Jahre der „Yu-Gi-Oh!“-Geschichte erstreckt.

Die Kern-Features aus „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ in der Übersicht:

900 neue Karten und somit über 10.000 verfügbaren Karten aus dem Trading Card Game

Neue Charaktere aus „Yu-Gi-Oh! Vrains“ gehen in die Duelle, darunter Varis, Emma, Lightning und weitere Figuren

Als Spieler könnt ihr alle neuen Duelle und Story-Elemente aus der „Yu-Gi-Oh! Vrains“-Animeserie erleben

Hinzu kommen alle Inhalte samt DLC-Content aus dem bisherigen „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“. Sie werden allesamt in der Version für PlayStation 4, Xbox One und Steam zur Verfügung stehen. Nachfolgend seht ihr zur heutigen Ankündigung einen Trailer:

