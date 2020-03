Call of Duty Modern Warfare: Neues Update veröffentlicht – Tomogunchi statt Battle Royale

Infinity Ward hat für "Call of Duty: Modern Warfare" ein weiteres Update bereitgestellt, das Änderungen an der Playlist vornimmt und verschiedene Neuerungen in den Shooter bringt. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ ein neues Update veröffentlicht, das neben verschiedenen Verbesserungen ein Playlist-Update enthält. Auf eines müsst ihr allerdings verzichten: Auch wenn sich die Gerüchte immer weiter verdichten, wird mit dem Update nicht der erhoffte Battle-Royale-Modus eingeführt. Spekulationen zufolge könnte Infinity Ward die Einführung irgendwann in den kommenden Wochen nachholen.

Playlist-Änderungen in der Übersicht

Kommen wir zunächst zur Übersicht über das Playlist-Update. Im offiziellen Changelog sieht dieser Abschnitt wie folgt aus:

Shoot the Ship 24/7 (ersetzt Dirty Old House Boat)

3v3 Gunfight (ersetzt Gunfight 3v3 Snipers Only)

1v1 Me Bro – alle Gunfight-Maps. Beinhaltet ein ständig eingeschaltetes UAV und die Fähigkeit, feindliche Spieler sprechen zu hören

Boots on the Ground War – Ground War-Update ohne Panzer und ohne Realismusregeln.

Giant Infection entfernt

Zu den weiteren Bestandteilen des neuen Updates für „Call of Duty: Modern Warfare“ zählen verschiedene Fehlerbehebungen und Erweiterungen. Beispielsweise wurde ein Problem behoben, durch den Killfeed-Farben invertiert wurden. Und es wurde die Möglichkeit eingeführt, zu sehen, wann ein Spieler Dead Silence aktiviert hat.

Ebenfalls in den Patchnotes aufgeführt: In CDL Domination wurde auf dem Bildschirm für den Rundenübergang am Ende der ersten Runde „Team Wins“ anstelle von „Switching Sides“ angezeigt. Dies wurde behoben. Und auch an den Waffen wurden einige Änderungen vorgenommen. Beispielsweise verfügt das Kaliber .41 AE über mehr Schaden und Reichweite. Und auch ein Tomogunchi (Video unten) erwartet euch.

Der komplette Changelog zum neusten Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ hat noch mehr zu bieten. Anschauen könnt ihr euch die Auflistung der Änderungen hier.

„Call of Duty: Modern Warfare“ verweilt seit Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel. Seit der Launch erhielt der Titel mehrere Neuerungen. Doch nach wie vor warten viele Fans gespannt auf eine Battle Royale-Komponente, zu der sich Activision und Infinity Ward bislang nicht äußern wollten. Jüngsten Berichten zufolge geht Activision gegen entsprechende Leaks vor.

