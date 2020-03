Resident Evil 3: Exklusives Gameplay-Material im Livestream

Die Veröffentlichung des Remakes von „Resident Evil 3“ lässt noch einige Wochen auf sich warten. Doch schon heute Abend könnt ihr einen Blick auf neues Gameplay-Material werfen.

Ab 20 Uhr veranstaltet Capcom einen Livestream, in dessen Rahmen exklusives Gameplay aus „Resident Evil 3“ gezeigt werden soll. Es scheint, dass ihr Spielszenen zu Gesicht bekommen werdet, die bisher nicht vorgestellt wurden. Verfolgen könnt ihr den Livestream auf Youtube und Twitch. Weitere Details zur Präsentation gab der Publisher nicht preis.

