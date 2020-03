Star Wars Project Maverick: PlayStation Store liefert Hinweis auf neues Projekt

Was ist „Star Wars: Project Maverick“? Berichten zufolge wurden im PlayStation Store Hinweise darauf entdeckt, dass sich Sony auf die Vorstellung eines solchen Projektes vorbereitet.

Entdeckt wurde der Hinweis vom Twitter-Account „PSN Releases“, der die europäische PlayStation Store-Datenbank durchwühlt. Der vom Programmierer Luciano Ciccariello entwickelte Bot wurde erst kürzlich von Gamestat als „bessere Möglichkeit zur Verfolgung von PSN-Store-Updates“ empfohlen. Auch die Existenz des Remakes von „Resident Evil 3“ und der „Final Fantasy 7 Remake“-Demo wurde so enthüllt.

Ein Flugsimulator mit Weltraumkampfmodi?

Momentan gibt es keine Hinweise darauf, um was es sich im Fall von „Star Wars Project Maverick“ handelt. Die Bezeichnung „Project Maverick“ könnte auf eine Art Flugsimulator hinweisen, der möglicherweise auf den Weltraumkampfmodi basiert, die bereits in „Star Wars Battlefront 2“ zu sehen sind. Diese wurden von Criterion Games entwickelt, die kürzlich die „Need for Speed“-Franchise von Ghost Games überreicht bekamen.

Auch eine Erweiterung für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ oder „Star Wars Battlefront 2“ wären denkbar. Und „Star Wars: Project Maverick“ scheint noch nicht der finale Name zu sein.

Bis zur offiziellen Ankündigung kann letztendlich nur spekuliert werden. Sobald weitere Hinweise eintreffen oder es zu einer finalen Ankündigung kommt, erfahrt ihr es bei uns. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die dazugehörige Grafik anschauen:

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

