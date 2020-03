The Last of Us Part 2: Europäisches Steelbook abgelichtet

Im Internet wurde ein Bild veröffentlicht, das offenbar einen Blick auf das Steelbook von "The Last of Us Part 2" werfen lässt. Das PS4-Exklusivspiel kommt Ende Mai in den Handel.

„The Last of Us Part 2“ nähert sich der Veröffentlichung. Und Käufer einiger Editions bekommen eine Steelbook-Hülle überreicht. In den Tiefen des Internets tauchte heute ein Bild auf, das laut Beschreibung einen Blick auf die europäische Premium-Verpackung werfen lässt.

Ellie und Joel im Fokus

Das Cover des Steelbooks rückt die beiden Hauptakteure der Reihe in den Fokus. Dabei handelt es sich um Joel und Ellie, die jeweils eine Seite der Hülle dekorieren. Anschauen könnt ihr euch das Ganze unterhalb dieser Zeilen.

Doch zu beachten ist: Das heute veröffentlichte Exemplar unterscheidet sich ein wenig vom Muster, das im Zuge der Enthüllung der Special Edition vorgestellt wurde. Auch diese wird mit einem Steelbook ausgeliefert und kann hier vorbestellt werden.

Zu den besonderen Inhalten zählen das erwähnte Steelbook, ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse, ein dynamisches PS4-Design sowie sechs PSN-Avatare als digitale Boni. Der Preis der Special Edition liegt bei rund 100 Euro.

„The Last of Us Part 2“ wird am 29. Mai 2020 exklusiv für die PlayStation 4 den hiesigen Markt erobern. In der Vergangenheit keimten mehrfach Spekulationen auf, dass Sony und Naughty Dog eine Version für die PS5 folgen lassen, um das Spiel nochmals in einer verbesserten Pracht erstrahlen zu lassen.

