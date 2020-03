Bandai Namco: Neues Studio für Forschung und Entwicklung gegründet

Der japanische Publisher und Entwickler Bandai Namco ein neues Studio für Forschung und Entwicklung eröffnet, wie das Unternehmen heute bekannt gegeben hat.

Das Leitmotto für das neue Studio lautet „Creating Entertainment Innovation“. Unter diesem Banner möchte man Forschung, Prototyping und Entwicklung von „Spitzentechnologien“ vorantreiben, welche auf dem Know-how von Bandai Namcos Games-Entwicklung basieren. Forschungsgegenstand sind im Einzelnen beispielsweise Technologien wie KI, Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality.

Das neue Studio heißt Bandai Namco Research Institute Toho Studio Lab. Angesiedelt ist es in den Toho Studios in Chiyoda, Präfektur Tokio. Möglicherweise bekommen damit einige bisher nur in Spielen verwendete Technologien bald einen realen Nutzen.

