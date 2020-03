Ghost of Tsushima: Releasetermin, Sammlerausgaben und mehr enthüllt – Neuer Trailer

Am frühen Abend machte Sony Interactive Entertainment endlich Nägel mit Köpfen und enthüllte den finalen Releasetermin von "Ghost of Tsushima". Darüber hinaus wurden mehrere Sammlerausgaben und ein neuer Trailer präsentiert.

Nachdem sich das ambitionierte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschob, bekam der Titel am Abend endlich einen konkreten Releasetermin spendiert.

Wie Sony Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Sucker Punch bekannt gaben, wird „Ghost of Tsushima“ ab dem 26. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4-Familie erhältlich sein. Zur Einstimmung auf das neue Projekt aus dem Hause Sucker Punch, stellte Sony Interactive Entertainment einen frischen Story-Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Mehrere Sammlerausgaben angekündigt

Ergänzend zur Enthüllung des finalen Releasetermins wurde bekannt gegeben, dass neben der Standard-Version von „Ghost of Tsushima“ auch diverse Sammlerausgaben ins Rennen geschickt werden. Los geht es mit der sogenannten Digital Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel unter anderem das „Held von Tsushima“-Skin-Set beinhaltet, das euch im Spiel zusätzlich ein Pferd, einen Sattel, eine Maske, ein Schwert und ein Rüstungsset für Jin gewährt.

Zu den weiteren Inhalten der digitalen Deluxe-Edition gehören der „Talisman der Gunst Hachimans“, ein Technikpunkt, ein digitales Artbook von Dark Horse sowie ein Kommentar des für „Ghost of Tsushima“ verantwortlichen Directors.

Die Special-Edition von „Ghost of Tsuhima“ wird in einem Steelbook ausgeliefert und umfasst einen Gutschein für einen „Held von Tsushima”-Masken- und Schwert-Skin, den „Talisman der Gunst Hachimans“, einen Technikpunkt, den Kommentar des Directors und ein digitales Mini-Artbook.

Den Schlusspunkt setzt die Collector’s Edition zu „Ghost of Tsushima“, die zum einen mit allen Inhalten bestückt wird, die bereits im Rahmen der Special-Edition geboten werden. Hinzukommt eine Masken-Replik. Hierbei haben wir es mit der Nachbildung einer Maske zu tun, die ihr im Spiel tragen werdet. Sie ist nicht zum Tragen geeignet, aber sie verfügt über einen Display-Sockel mit Einzelnummerierung.

An Bord befinden sich zudem ein Sashimono (Kriegsbanner), wie ihr es auch im Spiel sehen werdet (es ist fast 140 cm lang) und ein traditionelles Furoshiki (Wickeltuch). Abgerundet wird die Collector’s Edition zu „Ghost of Tsushima“ von einem Exemplar des Spiels in einer Steelbook-Hülle, einem physisches 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse, einer künstlerischen Ausarbeitung und auf Stoff gedruckten Weltkarte sowie einem Gutschein, mit dem alle Inhalte der Digital-Deluxe-Edition heruntergeladen werden können.

