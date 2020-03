Nioh 2: Charakter-Anpassung und Kampfsystem im neuen Video präsentiert

Wenige Tage vor dem offiziellen Release von "Nioh 2" stellte Koei Tecmo ein weiteres Video zum Action-Rollenspiel bereit. In den Mittelpunkt rücken das Kampfsystem und die Charakter-Anpassungen.

Mit „Nioh 2“ steht der PlayStation 4-Community in rund einer Woche der offizielle Nachfolger zum Überraschungshit aus dem Jahr 2017 ins Haus.

Um den Spielern die Wartezeit ein wenig zu versüßen, stellten Koei Tecmo Games und die Entwickler von Team Ninja heute ein neues Video zu „Nioh 2“ zur Verfügung. Auch wenn dieses bisher nur in einer japanischsprachigen Fassung veröffentlicht wurde, wollen wir euch die neuen Szenen natürlich nicht vorenthalten. Schließlich wartet ein Blick auf die Charakter-Anpassung und das Kampfsystem des Action-Rollenspiels.

Erschafft euren eigenen Helden

Nachdem euch im ersten Teil noch ein vorgefertigter Held in Form von William zur Seite gestellt wurde, erhaltet ihr in „Nioh 2“ die Möglichkeit, euch im umfangreichen Editor einen eigenen Charakter zu erschaffen. Ob ihr euch hier für einen weiblichen oder männlichen Recken entscheidet, ist euch überlassen. Spielerisch hingegen wird sich in „Nioh 2“ nur wenig ändern.

Genau wie im ersten „Nioh“ wird euch ein knackiges Action-Rollenspiel geboten, das mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad und seinem rasanten Kampfsystem gleichermaßen punkten soll. Abwechslungsreiche und fordernde Bosskämpfe dürfen da natürlich nicht fehlen.

„Nioh 2“ wird 13. März 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Ob genau wie beim Vorgänger eine PC-Umsetzung folgt, verrieten die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games beziehungsweise Team Ninja bisher nicht. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

