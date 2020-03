PlayStation Spielerfest: PS4-Gratis-Theme freigeschaltet – So bekommt ihr es

Das kürzlich gestartete PlayStation-Spielerfest hat das Finale erreicht, was für die Teilnehmer bedeutet: Sie können den letzten Bonus in Empfang nehmen. Zunächst mussten von den weltweiten Spielern 675.000 Spiele gespielt und 2,7 Millionen Trophäen verdient werden.

Beim Bonus der dritten Runde handelt es sich um ein dynamisches PS4-Theme, das ihr kostenlos auf eure Konsole laden könnt. Das Besondere an diesem Design: Es vereint vier große Sony-Blockbuster, die abwechselnd angezeigt werden. Dazu zählen:

Der unten eingebettete Tweet zeigt das dynamische PS4-Theme in Aktion.

Sämtliche Belohnungen des PlayStation-Spielerfestes stehen nur Teilnehmern zur Verfügung, die sich rechtzeitig registriert haben. Alle anderen Spieler gehen leer aus.

Wart ihr rechtzeitig dabei, solltet ihr euer Postfach im Auge behalten. Laut Sony erhaltet ihr in der kommenden Woche eine Systembenachrichtigung. Außerdem verschickt das Unternehmen den Code für das Theme an die Mailadresse, die mit eurer PSN-ID verknüpft ist.

Neben den genannten Boni erhalten die Spieler die Möglichkeit, ein PlayStation-Kit zu gewinnen. Es beinhaltet eine echte PlayStation Platinum-Trophäe mit eurer PSN-ID.

Goal 3 Achieved ☑️

Thank you PlayStation Player Celebration Community! You made it look easy 😅

Check your PS4 system notifications next week for this gorgeous theme 💙 pic.twitter.com/427oiUhoLf

