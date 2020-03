Sniper Ghost Warrior Contracts: Multiplayer-Komponente veröffentlicht

Das Ziel wurde zwar um einige Monate verfehlt. Aber wie CI Games auf Twitter mitteilt, wurde für „Sniper Ghost Warrior: Contracts“ der Multiplayer-Modus zur Verfügung gestellt. Das Update könnt ihr kostenlos laden.

Im Tweet ist von Steam, Xbox und PlayStation die Rede, sodass das Multiplayer-Update für alle Plattformen zur Verfügung stehen sollte. Einst geplant war eine Bereitstellung im vergangenen Dezember.

📣 This is not a drill! #Multiplayer Mode is now available!

The time has come to put your skills to the test and stand against other snipers🎯@Steam @Xbox @PlayStation pic.twitter.com/URIN2pgshJ

— Sniper Ghost Warrior Contracts (@SGWContracts) March 4, 2020