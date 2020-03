Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Release laut einem Insider noch in diesem Jahr

Schon seit einer ganzen Weile macht das Gerücht die Runde, dass sich die Fans der „Call of Duty“-Reihe auf kurz oder lang auf eine Remastered-Fassung zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ freuen dürfen.

Während sich Activision und die für das Original verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward weiter in Schweigen hüllen, möchte ein vermeintlicher Insider bereits mehr wissen. Im Detail haben wir es hier mit dem Nutzer „Okami13“ zu tun, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Einen konkreten Releasezeitraum nannte der Insider nicht. Auch ist unklar, woher er seine Informationen bezogen haben möchte. Um seine eigene Glaubwürdigkeit zu untermauern, verwies der Insider auf den bevorstehenden Start von „Warzone“, einen kostenlos spielbaren Battle-Royal-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“, der in einer Stand-Alone-Version veröffentlicht werden.

Wie „Okami13“ erklärte, soll der „Warzone“-Modus am kommenden Dienstag, den 10. März 2020 ins Rennen geschickt werden. Dann sollen Skeptiker davon überzeugt werden, dass die Angaben des Insiders den Tatsachen entsprechend – auch hinsichtlich der Neuauflage zu „Call of Duty: Modern Warfare“.

In wenigen Tagen wissen wir im optimalen Fall also mehr.

– Warzone is launching March 10th

– Trailer is ready. It’s coming either on Thursday or on Monday.

– Free to play

– Squads only

– Will be in its own separate client

When all of this comes true you will know I’m right about MW2R coming this year.

— Okami (@Okami13_) March 5, 2020