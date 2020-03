Control: Update mit Verbesserungen folgt diesen Monat – Details zum „The Foundation“-DLC in Kürze

Bereits vor dem offiziellen Release von „Control“ wiesen die Macher von Remedy Entertainment darauf hin, dass der Action-Titel langfristig unterstützt werden soll.

Wie es in einer aktuellen Mitteilung des finnischen Studios heißt, bereiten die Entwickler derzeit die Veröffentlichung eines neuen Updates vor. Dieses wird im Laufe des Monats März für alle Plattformen veröffentlicht und laut Remedy Entertainment verschiedene Verbesserungen mit sich bringen. Konkrete Details zu den Optimierungen wurden bisher aber leider nicht genannt.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass Remedy Entertainment in Kürze Nägel mit Köpfen machen und den „The Foundation“-DLC zu „The Control“ offiziell vorstellen wird. Wie bereits bekannt ist, wird die Download-Episode ein Bestandteil des Season-Pass und hierzulande ab dem 26. März 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein.

Bei „The Foundation“ handelt es sich um einen DLC, der die Geschichte von „Control“ erweitert. Im neuen DLC wird die Geschichte des Ältesten Haus etwas genauer ergründet. Auf Ersuchen des Vorstands muss Jesse erkunden, was sich unter dem Präsidium befindet.

„The Foundation kommt diesen Monat, wir werden es bald zeigen und darüber sprechen. Control wird im März ebenfalls mit einem Update versorgt, das Dinge wie eine verbesserte Map und einige andere geforderte Verbesserungen der Lebensqualität enthält“, kommentierte Remedy Entertainments Thomas Puha die heutige Ankündigung.

The Foundation is coming this month, we will show and talk about it soon. @ControlRemedy will also get is March update with that which will have things like an improved map and some other requested quality of life improvements. Bummed about not going to GDC and SXSW tho 😭

