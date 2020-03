Darkest Dungeon 2: Nach monatelanger Funkstille – Entwickler mit einem Lebenszeichen

In den vergangenen Monaten wurde es leider recht still um das Rollenspiel "Darkest Dungeon 2". Ein schlechtes Zeichen? Die verantwortlichen Entwickler der Red Hook Studios klären auf.

Mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad, seinen interessanten Gameplay-Mechaniken und der dichten Atmosphäre schwang sich das düstere Rollenspiel „Darkest Dungeon“ zu einem Überraschungshit auf.

Im Februar des vergangenen Jahres wiesen die verantwortlichen Entwickler der Red Hook Studios darauf hin, dass sie der Marke treu bleiben werden, und kündigten mit „Darkest Dungeon 2“ den offiziellen Nachfolger zum Dungeon-Crawler an. Der Haken an der Sache: In den vergangenen Monaten wurde es leider recht still um das Sequel.

Personal der Red Hook Studios wurde aufgestockt

Ein schlechtes Zeichen? Erfreulicherweise nicht. Wie die Macher der Red Hook Studios in einem aktuellen Statement versicherten, wird nach wie vor fieberhaft an der Fertigstellung von „Darkest Dungeon 2“ gearbeitet. Um den Erwartungen der Anhängerschaft gerecht zu werden, wurde im letzten Jahr sogar das interne Personal aufgestockt. Das Studio weiter:

„Hinsichtlich Darkest Dungeon 2 waren wir sehr verschwiegen. Aber lasst euch versichern, dass das Team sehr hart arbeitet und das Spiel zusammen kommt. Wir haben im vergangenen Jahr unser Personal aufgestockt und wir freuen uns darauf, mehr mit euch zu teilen, wenn die Sterne dafür richtig stehen…“

Wann mit der Enthüllung erster Gameplay-Details oder gar handfester Spielszenen zu rechnen ist, bleibt leider abzuwarten. Sollten sich diesbezüglich konkrete Informationen ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

