E3 2020: Schlechtes Omen? – Kreativ-Partner iam8bit springt wenige Monate vor der Messe ab

Erst Ende Januar haben die für die E3 2020 verantwortlichen Organisatoren von der ESA eine grundlegende Überarbeitung des Messekonzepts angekündigt. In Zusammenarbeit mit iam8bit sollte eine komplette neue Erfahrung mit einzigartigen Events, Prominenten und mehr geboten werden.

Nur rund drei Monate vor der Messe haben die Verantwortlichen von iam8bit nun ihren vollständigen Rückzug von der E3 2020 bekannt gegeben. Auf Twitter gab das Unternehmen bekannt, dass man nicht länger mit dem E3-Team zusammenarbeitet, um im Juni die komplett neue Messe-Erfahrung für die E3 2020 zu bieten.

Auf Twitter teilte man mit, dass man sich mit gemischten Gefühlen als Kreative Direktoren von der E3 zurückzieht:

„Mit gemischten Gefühlen hat @iam8bit beschlossen, als Creative Directors von dem zurückzutreten, was eine evolutionäre #E32020-Messeerfahrung werden sollte. Wir haben hunderte von Gaming + Community-Events produziert und es war ein Traum, bei der E3 dabei zu sein. Wir wünschen den Organisatoren viel Glück“.

Iam8bit sollten als die Kreativ-Verantwortlichen für die E3-Messeerfahrung, die Messe grundlegend neu erfinden, wurde in der Mitteilung im Januar dieses Jahres angekündigt. Man wollte „die Dinge aufrütteln“ und ein Messeerlebnis mir mehr Beteiligung mit „Überraschungsgästen, erstaunlichen Bühnenerlebnissen, Zugang zu Insidern und Erlebniszonen“ erschaffen.

Genauere Gründe für den Rückzug des Kreativ-Partners aus der E3 2020 wurden noch nicht genannt. Möglicherweise gab es zu große kreative Differenzen zwischen den Messe-Veranstaltern und den Kreativen. Vielleicht sorgt auch der Coronavirus für ein umdenken bei der Messeorganisation. In den vergangen Wochen wurden immer mehr Messen und Groß-Events abgesagt oder verschoben.

Die ESA teilte vor wenigen Tagen allerdings noch mit, dass sich die Planung weiter auf Kurs befindet. Inzwischen hat Los Angeles jedoch den Gesundheitsnotstand aufgrund des Coronavirus erklärt. Ob der Rückzug damit in Zusammenhang steht, ist derzeit noch nicht klar. Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

It’s with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We’ve produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.

— iam8bit (@iam8bit) March 5, 2020