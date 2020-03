Fallout 76: Es war richtig, einen neuen Ansatz zu verfolgen, meint Bethesda Softworks

Mit dem Launch von „Fallout 76“ taten sich die Verantwortlichen der Bethesda Game Studios beziehungsweise von Bethesda Softworks sicherlich keinen Gefallen.

So hatte das Online-Action-Rollenspiel zum Launch mit zahlreichen technischen wie spielerischen Problemen zu kämpfen. Auch wenn die Entwickler in den vergangenen Monaten kontinuierlich nachbesserten, wird „Fallout 76“ sicherlich nicht als großer Erfolg in die Geschichte von Bethesda Softworks eingehen. Trotz allem war es laut dem Unternehmen richtig, innerhalb der „Fallout“-Reihe einen neuen Ansatz zu verfolgen.

Entwickler haben aus ihren Fehlern gelernt

Diesen Standpunkt vertrat in einem aktuellen Interview zumindest Bethesda Softworks‘ PR-Sprachrohr Pete Hines. Laut Hines wurden durchaus einige Fehler begangen. Allerdings hätten die Entwickler aus diesen entsprechende Lehren gezogen und könnten die daraus gewonnenen Erkenntnisse in kommenden Projekten berücksichtigen. Gleichzeitig soll natürlich auch „Fallout 76“ zukünftig von den Erfahrungen der Entwickler profitieren.

„Wir haben etwas ausprobiert, das für dieses Studio eine wirklich große Richtungsänderung bedeutete. Und nur weil es nicht gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass man so etwas nicht tun sollte. Es bedeutet nur, dass man die Lehren aus dem ziehen muss, was nicht gut funktioniert hat, damit man beim nächsten Mal, wenn man etwas wirklich anderes ausprobiert, hoffentlich einige dieser Probleme und Schwierigkeiten umgeht“, so Hines.

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

