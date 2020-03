Final Fantasy: Weitere Remakes denkbar? Yoshinori Kitase nennt seinen Favoriten

In den vergangenen Monaten arbeitete Yoshinori Kitase fieberhaft an der Fertigstellung der ersten Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes.

In einem aktuellen Interview wurde der verantwortliche Producer der Neuauflage zu seinen Zukunftsplänen befragt. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob sich Kitase vorstellen könnte, auf kurz oder lang an einem weiteren „Final Fantasy“-Remake zu arbeiten. Eine Frage, die Kitase mit einem „Ja“ beantwortete. Gleichzeitig nannte er seinen persönlichen Favoriten für ein mögliches Remake.

Aussagen sollten nicht als Ankündigung verstanden werden

Eigenen Angaben zufolge wäre Kitase an einem Remake zu „Final Fantasy V“ interessiert. „Final Fantasy V“ wurde im Jahr 1992 für das Super Nintendo veröffentlicht und punktete seinerzeit vor allem mit dem vielseitigen Job-System. Allerdings wies Kitase gleichzeitig darauf hin, dass seine Aussagen nicht als Ankündigung eines „Final Fantasy V“-Remakes verstanden werden sollten.

„OK, also zunächst einmal musst du versprechen, dass du keinen Artikel schreibst, in dem steht, dass Square Enix ein Final Fantasy neu gestaltet… Es ist eine rein persönliche Meinung, nur damit wir uns verstehen“, so Kitase im Gespräch mit GameReactor.

Und weiter: „Unter diesem Vorbehalt war das erste Final Fantasy, an dem ich selbst gearbeitet habe, Final Fantasy V, das noch nicht mit einer realistischeren Herangehensweise neu aufgelegt wurde. Daher denke ich, dass es recht interessant sein könnte, eines Tages ein Final Fantasy V-Remake zu machen.“

Vorerst steht aber natürlich erst einmal die erste Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes im Mittelpunkt, die am 10. April 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

