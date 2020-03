Call of Duty Modern Warfare: Schwerwiegender Bug verhindert die Ausschüttung von Erfahrungspunkten

In den vergangenen Stunden klagten die Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" über einen schwerwiegenden Fehler. So kann es vorkommen, dass ein Bug die Ausschüttung von Erfahrungspunkten verhindert.

Wer im Laufe des Wochenendes die Schlachtfelder von „Call of Duty: Modern Warfare“ unsicher machte, sah sich unter Umständen mit einer unschönen Überraschung konfrontiert.

So klagten in den vergangenen Stunden zahlreiche Spieler darüber, dass sie in „Call of Duty: Modern Warfare“ von einem unschönen Bug heimgesucht wurden, der die Ausschüttung von Erfahrungspunkten verhinderte und somit dafür sorgte, dass Betroffene leer ausgingen. Die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward waren bereits für eine kurze Stellungnahme zu haben.

Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet

Im Laufe der Nacht meldete sich das Studio via Twitter zu Wort und wies darauf hin, dass das Problem intern bekannt ist. Weiter hieß es, dass Infinity Ward bereits an einer Lösung der Probleme arbeitet. Wann im Endeffekt mit einer Lösung der Probleme zu rechnen ist, steht allerdings noch in den Sternen, da ein weiteres Status-Update seitens der Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch auf sich warten lässt.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Release wohl in Kürze – Video liefert Details zu Spieleranzahl und mehr

Wir bleiben natürlich für euch am Ball und halten euch auf dem Laufenden, sollte dieses ärgerliche Problem aus der Welt geschafft werden. „Call of Duty: Modern Warfare“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Update: We’re still investigating and working on a fix for this issue. We’ll keep you updated and thank you again for your patience. https://t.co/JcEz6Mgf90 — Infinity Ward (@InfinityWard) March 8, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare