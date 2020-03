Call of Duty Warzone: Offiziell mit einem Trailer und ersten Details angekündigt

Nach den Gerüchten und Spekulationen der vergangenen Woche wurde "Call of Duty: Warzone", der Battle-Royal-Modus zu "Call of Duty: Modern Warfare" am Abend endlich offiziell angekündigt. Wir liefern euch die ersten Details und einen passenden Trailer.

Nachdem sich die Hinweise in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal verdichteten, kündigte Activision den Battle-Royal-Modus zu „Call of Duty: Modern Warfare“ am Abend offiziell an.

Wie bereits berichtet, trägt dieser den Namen „Warzone“ und wird in Form einer kostenlos spielbaren Stand-Alone-Version zur Verfügung gestellt. Sprich: Ihr könnt „Warzone“ auch dann spielen, wenn ihr „Modern Warfare“ nicht euer Eigen nennt. Los geht es am morgigen Dienstag, den 10. März 2020 um 16 Uhr unserer Zeit.

150 Spieler, Fahrzeuge, Killstreaks und mehr

„Warzone“ bietet mit „Plündern“ und dem klassischen Battle-Royal zwei verschiedene Spiel-Modi, in denen bis zu 150 Spieler um den Sieg kämpfen. Los geht es dabei mit einer Pistole. Weitere Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind auf der Map von „Warzone“ zu finden. Im Battle-Royal-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ seid ihr übrigens nicht nur zu Fuß unterwegs. Auch verschiedene Fahrzeuge wie Quads, Trucks oder Motorräder stehen bereit.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare: Schwerwiegender Bug verhindert die Ausschüttung von Erfahrungspunkten

Auf die „Call of Duty“-typischen Killstreaks müssen Spieler der Reihe ebenfalls nicht verzichten und können diese mittels der InGame-Währung erwerben. Gespielt werden kann „Warzone“ wahlweise alleine oder in Zweier- und Dreier-Teams. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung des Battle-Royal-Modus.

„Call of Duty: Warzone“ erscheint für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4.

