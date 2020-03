Doom Eternal: Größe des Day-One-Updates bestätigt – 60FPS auch auf den Konsolen

Wie die Entwickler von id Software bekannt gaben, wird der First-Person-Shooter "Doom Eternal" auch auf den Konsolen in 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Darüber hinaus bestätigte das Studio die Größe des Day-One-Updates.

In rund eineinhalb Wochen wird der düstere Shooter „Doom Eternal“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Kurz vor dem offiziellen Release bestätigten die verantwortlichen Entwickler von id Software zwei weitere Details zu ihrem aktuellen Projekt. Zum einen sprach das Studio kurz über das Day-One-Update zu „Doom Eternal“ und wies darauf hin, dass dieses 5,1 Gigabyte auf die digitale Waage bringen wird. Konkrete Details zu den Verbesserungen, die mit dem Day-One-Update den Weg in den Shooter finden, wurden bisher leider nicht genannt.

Knackige Framerate auch auf den Konsolen

Wie bereits vor einer ganzen Weile bekannt gegeben wurde, wird „Doom Eternal“ auf dem PC mit flüssigen 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Laut id Software gilt das Ganze auch für die Konsolen Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Ob die Switch-Umsetzung von „Doom Eternal“ ebenfalls mit 60FPS punktet, ist aktuell noch unklar.

Zum Thema: Doom Eternal: Neues Video ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Heavy Metal-Soundtracks

„Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendos Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Spieler schlüpfen im neuesten Ableger der Reihe ein weiteres Mal in die Rolle des Doom-Slayers und nehmen den Kampf gegen die Mächte der Hölle auf.

Neben der Kampagne bietet „Doom Eternal“ mit dem Battle-Mode einen asymmetrischen Mehrspieler-Modus für drei Spieler, mit dem die Entwickler von id Software laut eigenen Angaben neue Wege gehen und das Shooter-Genre voranbringen möchten.

Quelle: Twisted Voxel

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Doom: Eternal