Elden Ring: Insider verrät weitere Details – Bessere Beleuchtung und keine Veröffentlichung im Juni 2020

Der Insider Omnipotent hat erneut einige Informationen zum kommenden FromSoftware-Rollenspiel "Elden Ring" an die Öffentlichkeit gefördert. Es ging dieses Mal unter anderem um eine bessere Grafik und den nicht vorhandenen Releasezeitraum.

FromSoftware arbeitet weiterhin am kommenden Rollenspiel „Elden Ring“, zu dem mit einem weiteren Insider-Bericht weitere angebliche Details verraten wurden. Die frischen Informationen stammen erneut vom ResetEra-Nutzer Omnipotent, der in der Vergangenheit schon mehrfach mögliche Details zum Spiel ans Tageslicht gefördert hat. Dieses Mal sprach er (via WCCFTech) unter anderem über die Game-Engine und den Launch-Zeitraum.

Bessere Grafik und noch kein Releasefenster

Laut dem Insider setzt FromSoftware bei der Entwicklung von „Elden Ring“ zwar nicht auf die Unreal Engine 4, aber dennoch soll es deutliche Verbesserungen bei der Grafik im Vergleich zu früheren FromSoftware-Titeln geben.

„Wie ich bereits sagte, läuft es mit derselben Engine, nicht mit der UE4, entgegen den erfundenen 4chan-Gerüchten. Es hat einige Upgrades gegeben, über deren genauen Ausmaß ich mir nicht sicher bin. Aber natürlich mussten Änderungen und Verbesserungen vorgenommen werden, um den verschiedenen Arten von Strukturen, Systemen und Designs gerecht zu werden.“

Während genauere Details zu den Verbesserungen also noch auf sich warten lassen, so bestätigte der Insider immerhin, dass es umfassende Verbesserungen bei der Beleuchtung gibt. Die bisher verwendete Lösung des Studios sei für ein Spiel mit Tag/Nachtzyklus und dynamischem Wetter nicht ausgelegt gewesen, gab er zu bedenken.

„Die Beleuchtung ist ein solches Upgrade. Wenn Sie ein dynamisches Tag/Nacht-System haben, muss sich die Beleuchtung ändern und dynamisch sein, damit sie sich so an die Tageszeit anpasst, dass die Morgendämmerung nicht wie die Mittagszeit aussieht und sich anfühlt und die Mittagszeit nicht wie die Dämmerung oder Mitternacht.“

Trotz aller Verbesserungen sei laut Omni nicht zu erwarten, dass der Titel plötzlich auf allen Konsolen mit 60 FPS dargestellt werden kann. Weiter kam er auch auf den Launch-Zeitraum zu sprechen. Das Spiel sei demnach logischerweise nicht mehr in der ersten Hälfte des Jahres zu erwarten.

„Es sollte inzwischen ziemlich offensichtlich sein, dass das Spiel nicht im Juni 2020 herauskommt. Sicherlich können Sie auch verstehen, dass es weder mir noch sonst jemandem außer den ungeduldigen Neugierigen einen Gefallen tut, wenn interne Daten, die aus einem bestimmten Grund noch nicht bereit sind, mitgeteilt zu werden, durchsickern. Vor allem, wenn sich die Dinge ändern. FromSoftware und Bandai werden darüber sprechen, wenn sie bereit sind.“

„Elden Ring“ befindet sich für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung.

