The Last of Us: Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria und ein geheimer Name – Details zur TV-Serie

Naughty Dogs Neil Druckmann hat einige weibliche Charaktere beim Namen genannt, die offenbar in der "The Last of Us"-TV-Serie zu sehen sein werden. Einen bestimmten Namen wollte er nicht ausplaudern.

In der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass rund um „The Last of Us“ eine TV-Serie gedreht wird. Sie entsteht für HBO und wird in Kooperation mit dem Autor und Creative-Director des Spiels produziert. Es ist Neil Druckmann, der am gestrigen Sonntag passend zum Frauentag einen Tweet herausgab.

In seinem Tweet widmete sich Druckmann ausschließlich den weiblichen Charakteren und nannte einige Namen, die ihr wohl in der TV-Serie rund um „The Last of Us“ erwarten könnt. Mit dabei sind demnach: Ellie, Riley, Tess, Marlene und Maria. Ihr dürftet sie aus dem ersten Spiel und „Left Behind“ kennen.

Vier mysteriöse Buchstaben

Falls eure Lieblingsdame nicht dabei ist oder ihr irgendjemanden vermisst: Druckmann verwies mit einem Augenzwinkern darauf, dass es noch „einige andere“ weibliche Figuren gibt. Zudem wurde in seinem Tweet Platz für einen Namen gelassen, der sich offenbar aus vier Buchstaben zusammensetzt, was auf Twitter und Co für Spekulationen sorgte.

Gemunkelt wurde unter anderem, dass Ellies Mutter Anna in der Serie auftauchen könnte. Zwar verweilte sie schon im ersten Teil nicht mehr unter den Lebenden, was aber nicht bedeuten muss, dass sie in der TV-Show nicht in irgendeiner Form auftauchen könnte. In „The Last of Us“ wurde sie lediglich erwähnt.

Zu den anderen nicht genannten Damen könnten Charaktere aus „The Last of Us Part 2“ zählen. Zwar wird die HBO-Serie die Ereignisse des ersten Spiels abdecken, allerdings „mit der Möglichkeit zusätzlicher Inhalte basierend auf der bevorstehenden Fortsetzung des Spiels“.

Sobald weitere bestätigte Details zur TV-Serie eintreffen, erfahrt ihr es bei uns. Zunächst steht der Launch des neuen Spiels bevor: „The Last of Us Part 2“ wird am 29. Mai 2020 exklusiv für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Eine spätere PS5-Version wird erwartet. Bestätigt wurde sie bislang nicht.

And now you have Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️, and a few others! 😉 https://t.co/GMozU0TaZE — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 8, 2020

