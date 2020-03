Dragon Ball Z Kakarot: Bandai Namco freut sich über Verkaufszahlen des Action-RPGs

Die Verkaufszahlen für das am 16. Januar 2020 veröffentlichte Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ scheinen Bandai Namco durchaus zufrieden zu stellen.

Wie der Publisher auf Twitter bekannt gegeben hat, hat das von CyberConnect2 entwickelte Spiel inzwischen mehr als zwei Millionen Käufer weltweit gefunden. Den passenden Tweet seht ihr weiter unten im Artikel. Bei dieser Gelegenheit bedanken sich die Macher bei den Spielern für die Unterstützung. Das Spiel ist für die Konsolen PS4 und Xbox One sowie für den PC erhältlich.

Zuvor gab Bandai Namco bereits bekannt, dass „Dragon Ball Z: Kakarot“ in der ersten Verkaufswoche bereits 1,5 Millionen Käufer fand. In den rund drei Monaten nach dem Launch kamen also rund 500.000 Verkäufe hinzu. Auch dieses Mal gab Bandai Namco nicht bekannt, wie sich die Verkäufe auf dei verschiedenen Plattformen verteilen.



Zum Thema: Dragon Ball Z Kakarot: Update 1.05 steht bereit – Releasezeitraum der Zeitmaschine eingegrenzt

Auch wenn es in den vergangenen Wochen recht still um das Spiel geworden ist, bestätigten die Macher kürzlich, dass das geplante Update mit dem neuen Zeitmaschine-Feature noch im Laufe dieses Monats erscheinen soll. Mit dem Feature sollen die Spieler die Möglichkeit bekommen, bereits abgeschlossene Missionen erneut in Angriff zu nehmen. Eine genauere Releaseplanung für weitere neue Inhalte und geplante DLC gibt es allerdings noch nicht.

Die „Dragon Ball Z: Kakarot“ bietet sowohl „epische Geschehnisse als auch heitere Nebenaufgaben, einschließlich nie gesehener Story-Momente, die brennende Fragen der Dragon Ball Geschichte erstmals beantworten“, heißt es von offizieller Seite. Diese können auf PS4, Xbox One und PC erlebt werden.

2 Million 😱 With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (…for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) March 10, 2020