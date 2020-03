My Hero One’s Justice 2: Camie Utsushimi, Gang Orca und Sir. Nighteye und weitere in neuen Charakter-Videos

Bandai Namco Entertainment hat zu „My Hero One’s Justice 2“ einen weiteren Charakter-Trailer veröffentlicht. Einmal mehr rücken darin verschiedene Kämpfer in den Fokus. Namentlich genannt werden können Camie Utsushimi, Gang Orca, BMI Hero: Fat Gum und Sir. Nighteye.

Bis ihr sie persönlich über das Schlachtfeld führen könnt, vergeht gar nicht mehr viel Zeit: Erscheinen wird „My Hero One’s Justice 2“ am 13. März 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Beweist euch online und offline

Der Titel basiert auf dem erfolgreichen Anime „My Hero Academia“. Als Spieler könnt ihr in „My Hero One’s Justice 2“ ein Dreierteam aus einer großen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen. Mit ihnen seid ihr in der Lage, euch online und offline mit anderen Spieler zu messen oder gegen computergesteuerte Gegner anzutreten.

In „My Hero One’s Justice 2“ erwartet euch ein überarbeiteter Story-Modus, der nach dem Ende des ersten Teils ansetzt und den Kampf zwischen All Might und All For One in den Mittelpunkt rückt.

+++ My Hero One’s Justice 2: Erscheint im März auch im Westen – Neue Screenshots +++

Erleben könnt ihr im Spielverlauf die vierte Staffel des Animes, was bedeutet, dass einige neue Charaktere mit von der Partie sind. Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Trailer anschauen:

Update: Im vierten Charakter-Trailer rücken weitere Kämpfer in den Mittelpunkt. Ihre Namen, ihre besonderen Quirks und einige passende Szenen seht ihr im folgenden Video:

