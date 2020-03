Rock of Ages 3: Release-Termin enthüllt und neue Videoszenen

"Rock of Ages 3: Make & Break" hat heute einen Veröffentlichungstermin erhalten. Ab Anfang Juni könnt ihr den skurilen Titel auf PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC und Stadia genießen.

„Rock of Ages 3: Make & Break“ wird am 2. Juni 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC und Stadia veröffentlicht. Das gaben der Publisher Modus Games und die Entwickler von ACE Team und Giant Monkey Robot heute bekannt. Passend zur Enthüllung des Veröffentlichungstermins könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ein Video anschauen, in dem die Macher ein wenig über den Titel plaudern und ein paar Szenen aus „Rock of Ages 3“ zeigen.

Mit „Rock of Ages 3: Make & Break“ erwartet euch eine kompetitive Mischung aus Tower Defense und Arcade-Action, die wie beim Vorgänger mit einer Portion Humor im Stile von Monty Python bestückt ist.

Erstellt eigene Level

„Taucht ein in die weitläufige, aufregende Geschichte, um ein vielseitiges Abenteuer mit bizarren und respektlosen Darstellungen legendärer Charaktere zu erleben“, so die Macher. Zum ersten Mal könnt ihr eure eigenen Spielabschnitte erstellen und teilen. Zudem dürft ihr online mit Freunden und Fremden in einer Mischung aus hektischem Tower-Defense und Boulder-Arcade-Action euer Können unter Beweis stellen.

Im Spielverlauf müsst ihr versuchen, die Gegner mit Abwehrvorrichtungen abzuwehren, während ihr selbst der Aufgabe nachgeht, den Gegner schnellstmöglich zu zerstören. Im Online-Mehrspieler werden bis zu vier Spieler unterstützt, während im Splitscreen Direktduelle für zwei Spieler genossen werden können.

Zur Verfügung stehen in „Rock of Ages 3: Make & Break“ unter anderem Spielmodi wie Boulder Avalanche, Humpty-Dumpty und Time Trials. „Krache bei sechs verschiedenen Arcade-Spielmodi mit mehr als 20 verrückten Steinbrocken so schnell wie möglich durch alles in deinem Weg hindurch“, so die Entwickler.

