Xbox Series X: Frische Details zur Next-Gen-Konsole bereits nächste Woche?

Aktuellen Berichten zufolge könnten uns bereits in der kommenden Woche frische Details zur Xbox Series X ins Haus stehen. So kündigte Microsoft als Ersatz zur GDC 2020-Präsentation mehrere Livestreams an.

Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus entschlossen sich die Verantwortlichen hinter der Game Developers Conference aus Sicherheitsgründen dazu, den diesjährigen Ableger der Messe zu verschieben.

Im Anschluss der Verschiebung kündigten verschiedene Unternehmen an, ihre GDC-Panels und Ankündigungen auf anderem Wege zu präsentieren. In erster Linie in Form von Livestreams. Zu den betroffenen Unternehmen gehört unter anderem der US-Software-Riese Microsoft, der unter dem Namen „Game Stack Live“ zwei Tage lang Livestreams veranstalten wird.

Panel zur Xbox Series X und Project xCloud angekündigt

Am zweiten Tag der Livestreams wird Microsoft am 18. März 2020 um 19:40 Uhr unserer Zeit ein Panel abhalten, in dem sich alles um die Xbox Series X und den kommenden Streaming-Dienst Project xCloud dreht. Wie es heißt, wird sich Microsoft unter anderem mit dem „Neuen Kapitel des Gamings“ beschäftigen. Spekuliert wird, dass Microsoft neben bereits bekannten Details auch neue Informationen zur Xbox der neuen Generation nennen enthüllen könnte.

Ebenfalls am 18. März 2020 um 18:40 Uhr wird Microsoft zudem darüber sprechen, wie Online-Dienste vom Schlage eines Xbox Live die nächste Konsolen-Generation definieren werden. Hier könnten uns ebenfalls Details zur Xbox Series X beziehungsweise der neuen Generation von Xbox Live ins Haus stehen. Den kompletten Zeitplan zum „Game Stack Live“-Event findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Xbox Series X wird genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Wann mit der finalen Enthüllung der Konsole zu rechnen ist, steht leider weiter in den Sternen.

