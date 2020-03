GTA 6: Die Ankündigung für PS5 und Xbox Series X steht kurz bevor – Gerücht

Allem Anschein nach steht die Ankündigung von "GTA 6" kurz bevor. Laut aktuellen Hinweisen könnte das nächste Open-World-Spiel von Rockstar Games schon am 20. März 2020 angekündigt werden.

Seit einigen Monaten tauchen immer wieder Gerüchte über das noch unangekündigte „GTA 6“ von Rockstar Games auf. Angebliche Leaks und Insider-Berichte wollen unter anderem erste Details zur Spielwelt enthüllt haben.

Während sich Rockstar diesbezüglich weiter in Schweigen hüllt, gibt es anscheinend einige Hinweise, die auf eine bevorstehende Ankündigung von „Grand Theft Auto VI“ hindeuten. Die Hinweise wurden von einem berüchtigten Leaker in den GTAForums (via Comicbook) gestreut.

GTA 6: Ankündigung am 20. März?

Im Speziellen brachte der Leaker Freitag, den 20. März 2020 als Datum für die Ankündigung von „GTA 6“ ins Gespräch. Der Open-World-Titel wird anscheinend für PS5 und Xbox Series X sowie möglicherweise auch für die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One angekündigt. Während viele Fans dem Leaker keinen Glauben schenken, so haben andere Fans ausreichend Indizien, die tatsächlich eine bevorstehende Ankündigung untermauern.

Ein recht deutlicher Hinweis: die Domain GrandTheftAuto6.net, die von GTAForums registriert wurde, verlinkt auf das Nutzerprofil des Leakers. Außerdem würden die Aktivitäten des Leakers in den Foren normalerweise für eine Sperre sorgen, da die Moderatoren üblicherweise recht hart durchgreifen.

Der besagte Nutzer hat in der Vergangenheit aber schon des öfteren kryptische Meldungen geteilt und diese wurden von den Moderatoren nicht gelöscht, sondern sogar oben angepinnt. Dies war auch schon kurz vor der Ankündigung von „Red Dead Redemption 2“ und dessen PC-Version der Fall. Es scheint sich bei diesem Nutzer also nicht unbedingt um irgendjemanden zu handeln, sondern um jemanden, dem die Foren-Betreiber vertrauen.

Zum Thema: GTA 6: Spekulationen über bevorstehende Ankündigung – Neues Rockstar-Artwork und ein geheimes Video

Die aktuellen Meldungen des Leakers sprechen nun von einer bevorstehenden Ankündigung von „GTA 6“. Betrachten wir dazu die Vergangenheit des Forum-Nutzers, dann dürfen wir wohl tatsächlich gespannt sein, was am Freitag, dem 20. März 2020 passieren wird.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und berichten euch unmittelbar darüber, sofern etwas von Interesse geschieht.

