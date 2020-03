Horizon Zero Dawn: PC-Version laut Analyst eine Reaktion auf Microsofts Strategie

"Horizon Zero Dawn" wird im Sommer für den PC erscheinen. Inzwischen hat sich der Analyst Michael Pachter zu diesem Thema zu Wort gemeldet und seine persönliche Theorie verraten.

Gestern gab Sony bekannt, dass „Horizon Zero Dawn“ die PS4-Exklusivität verlieren und im Sommer für den PC veröffentlicht wird. Im Vorfeld gab es mehrere einschlägige Gerüchte, was die Überraschung ein weinig eindämmte.

Schon im Zuge der Ankündigung machte Sony klar, dass ihr nicht befürchten oder hoffen solltet, dass künftig alle First Party-Spiele den Weg auf den PC finden werden.

„Die Veröffentlichung eines First-Party-Titels als PC-Version bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt jedes Spiel für den PC herausgebracht wird“, so Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Worldwide Studios. Laut seiner Einschätzung passte es bei „Horizon Zero Dawn“ ganz gut.

Eine Reaktion auf Microsofts Strategie?

Microsoft ist bei der Veröffentlichung von PC-Versionen nicht ganz so wählerisch. In den vergangenen Jahren schafften es mehrere Xbox-Exclusives auf den Rechenknecht. Die Strategie der Redmonder umfasst einen wachsenden PC-Fokus, was den Vorwurf aufkommen ließ, dass Sonys Schritt eine Reaktion auf Microsofts Pläne sein könnte.

Zumindest der Branchenanalyst Michael Pachter Vertritt diese Meinung. Gleichzeitig glaubt er aber auch daran, dass Sony weiterhin auf reine Konsolen-Exkluivspiele setzen wird, was sich mit den Aussagen von Hulst deckt.

„Ich denke, Sony ist zuversichtlich, dass das PlayStation-Publikum weiterhin Konsolen und die dazugehörigen First-Party-Titel kaufen wird. Aber sie erkennen, dass es einen Markt gibt, der über den Verkauf von Konsolensoftware hinausgeht“, so Pachter. Auf die Frage, ob Microsofts Strategie einen Einfluss auf Sonys Pläne gehabt haben könnte, erklärte Pachter: „Ja, ich glaube, die Positionierung von Microsoft hat Sony dazu veranlasst, diesem Beispiel zu folgen.“

„Horizon Zero Dawn“ wird als Complete Edition für den PC veröffentlicht. Weitere Details zum Port wurden bislang nicht enthüllt. Der Titel entstand bei den „Killzone“-Machern von Guerrilla Games und wurde im Februar 2017 für die PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mit mehr als zehn Millionen Verkäufen zählt das Action-Rollenspiel zu den erfolgreichsten neuen Marken der aktuellen Generation.

