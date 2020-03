Saints Row The Third: Remastered-Fassung offenbar auch für PS4 & Xbox One – Ankündigung in Kürze?

Aktuellen Berichten zufolge arbeiten Deep Silver und Volition Inc. an Xbox One- beziehungsweise PlayStation 4-Umsetzungen von "Saints Row: Third Remastered". Sollten sich die Angaben bewahrheiten, dürfte schon in Kürze mit einer entsprechenden Ankündigung zu rechnen sein.

In den vergangenen Jahren fanden bereits „Saints Row 4“ sowie das Spin-off „Saints Row: Gat out of Hell“ in einer technisch überarbeiteten Form den Weg auf die aktuellen Konsolen.

Switch-Besitzer durften sich im letzten Jahr zudem über eine Remastered-Fassung von „Saints Row: The Third“ freuen. Nachdem bisher die Frage im Raum stand, ob die Neuauflage des schrägen Open-World-Titels den Weg auf weitere Plattformen finden wird, könnte der Händler Gamefly im Zuge eines kürzlich aktualisierten Produkteintrags für Klarheit gesorgt haben.

PS4- und Xbox One-Release bereits in einigen Wochen

Wie aus der besagten Anzeige hervorgeht, wird die Remastered-Fassung von „Saints Row: The Third“ in der Tat den für die Xbox One beziehungsweise die PlayStation 4 veröffentlicht. Als Releasetermin für den US-amerikanischen Markt wird der 7. Mai 2020 genannt. Sollten sich die Angaben von Gamefly bewahrheiten, ist wohl davon auszugehen, dass die europäischen Spieler zeitnah versorgt werden.

Zu den technischen Verbesserungen und Inhalten, mit denen „Saints Row: The Third“ auf der Xbox One sowie der PlayStation 4 versehen wird, wurden keine Details genannt. Wir können aber wohl zum einen davon ausgehen, dass sowohl das Hauptspiel als auch die damals veröffentlichten Download-Episoden an Bord sind. Als sicher gelten zudem technische Optimierungen in Form einer stabileren Framerate und entsprechend hohen Auflösungen.

Warten wir die offizielle Ankündigung durch Deep Silver beziehungsweise Volition Inc ab.

