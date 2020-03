Star Wars Jedi Fallen Order: Neuer Patch behebt einen Fehler auf allen Plattformen

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den neuen Patch 1.08 für das Action-Adventure „Star Wars Jedi: Fallen Order“ veröffentlicht. Die neue Aktualisierung steht für das Spiel auf PS4, Xbox One und PC zum Download bereit.

Während die offiziellen Patchnotes auf sich warten lassen, hat EAs Community Lead Andrew Johnson auf Twitter angedeutet, dass es sich um einen vergleichsweise sehr kleinen Patch handelt. Er bestätigt, dass der Patch Fehler behebt, welche die korrekte Freischaltung einer Trophäe beziehungsweise eines Achievements verhindern, obwohl die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt wurden.

„Das Team hat heute einen kleinen Patch für #JediFallenOrder veröffentlicht, der nun auf allen Plattformen live ist. Der Patch behebt ein seltenes Problem, von dem einige Spieler berichten, wenn sie eine bestimmte Trophäe/Achievement abgeschlossen haben.“

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist seit November 2019 für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Die Kritiken zum Spiel sind überwiegend positiv ausgefallen, sodass der Metascore von Metacritic derzeit bei 79 liegt.

Im Fazit unseres Tests heißt es: „Wir hatten gehofft, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gut wird. Aber dass es SO gut wird, hätten wir uns nicht erträumt. „Fallen Order“ ist das beste Star-Wars-Spiel seit gefühlten Ewigkeiten.“

Derzeit arbeiten die Studios von Electronic Arts an zwei weiteren „Star Wars“-Titeln, die bislang noch nicht angekündigt wurden. Unter dem Namen „Star Wars: Project Maverick“ soll sich ein neues Spiel bei EA Motive in Entwicklung befinden.

The team has released a small patch for #JediFallenOrder today, which is now live on all platforms. The patch fixes a rare issue some players were having completing a specific Trophy/Achievement. pic.twitter.com/XXnFLFrhNo

— Andrew Johnson (@UNTDrew) March 10, 2020