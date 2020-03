Assassin’s Creed Odyssey: Update 1.53 bringt Inhalte für Ezio-Fans

Ubisoft hat für „Assassin’s Creed Odyssey“ das Update 1.53 veröffentlicht. Konsolenspieler können den Patch bereits für PS4 und Xbox One herunterladen. Besitzer der PC-Version müssen sich bis morgen gedulden.

Update-Größen in der Übersicht:

Zu den Inhalten des Updates zählt unter anderem „Ezio’s Roman Set“. Es ist nicht genau klar, was ihr machen müsst, um es zu bekommen. Doch sowohl „Ezios Roman Set“ als auch das „Milanese Sword“ tauchten bei Uplay als Belohnung für die „Teilnahme an ausgewählten Community-Aktivitäten“ auf. Details sollen bald mitgeteilt werden.

Mit dem Set erwartet euch Ezios Robe aus „Assassin’s Creed: Brotherhood“. Schon der Zusatz „Roman“ legt nahe, dass die Kleidungsstücke an Ezios Zeit in Rom angelehnt sind. Bezahlen müsst ihr dafür übrigens nicht: Auf Twitter gab Ubisoft ergänzend bekannt, dass die Ezio-Kleidungsstücke gratis erhältlich sein werden.

Hey there! The set will be available for free. More details to come! 😉

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) March 11, 2020