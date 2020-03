Call of Duty Warzone: Entwickler haben bereits „tonnenweise Ideen für neue Inhalte“

In dieser Woche legte "Warzone", der Battle-Royal-Modus zur "Call of Duty"-Reihe, einen erfolgreichen Start hin. Eigenen Angaben zufolge haben die verantwortlichen Entwickler schon jetzt zahlreiche Ideen für neue Inhalte, mit denen "Warzone" langfristig interessant gestaltet werden soll.

In dieser Woche wurde mit „Warzone“ ein Battle-Royal-Modus zur „Call of Duty“-Reihe veröffentlicht, der in Form einer kostenlos spielbaren Stand-Alone-Version zur Verfügung gestellt wurde.

Soll heißen: Der aktuelle Ableger in Form von „Call of Duty: Modern Warfare“ wird nicht benötigt, um „Warzone“ zu spielen. Wie vor wenigen Stunden bestätigt wurde, legte „Warzone“ einen erfolgreichen Start hin und schlug hinsichtlich der aktiven Spieler in den ersten 24 Stunden sogar den Konkurrenten „Apex Legends“ aus dem Hause Respawn Entertainment sowie das Battle-Royal-Schwergewicht „Fortnite“. Ein Erfolg, der natürlich so lange wie möglich aufrecht gehalten werden soll.

Zahlreiche Ideen für neue Inhalte vorhanden

Laut Byron Beede, Executive Vice President and General Manager bei Activision, handelte es sich bei „Warzone“ um weitaus mehr als nur eine neue Ära für „Call of Duty“. Stattdessen sehen die Verantwortlichen von Activision im Battle-Royal-Modus einen „Game-Changer für Spieler und Fans“. Um die Spieler langfristig bei Laune zu halten, sind laut Beede schon jetzt zahlreiche Ideen für neue Inhalte vorhanden.

„Die Teams bei Infinity Ward und Raven Software haben eine fantastische Free2Play-Erfahrung erstellt. Wir haben tonnenweise Pläne für weitere Inhalte und Live-Events“, führte Beede aus, ohne jedoch genauer auf neue Features und Inhalte, an denen gerade gearbeitet wird, einzugehen.

„Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

