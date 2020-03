GTA 5 Online: Nagasaki Shotaro, Rabatte, Twitch-Prime-Vorteile – Die Neuerungen der Woche

In "GTA 5 Online" wartet das Nagasaki Shotaro als Hauptpreis auf dem Podium des Glücksrads auf euch. Darüber hinaus könnt ihr verschiedene Boni und Rabatte in Anspruch nehmen.

„GTA 5 Online“ wird auch in dieser Woche nicht vernachlässigt. Stattdessen brachte Rockstar Games ein paar neue Rabatte und Boni in das Spiel. Genießen könnt ihr sie beispielsweise mit dem Nagasaki Shotaro. Es ist ein elektrifiziertes Fahrzeug mit der Optik „eines showreifen Konzeptfahrzeugs“. Das Bike wartet als Hauptpreis auf dem Podium des Glücksrads auf euch.

Auch in dieser Woche könnt ihr in „GTA 5 Online“ dreifache GTA$ & RP absahnen. Möglich ist das in Deadline. Darin sollt ihr euren Gegnern auf dem Sitz des Nagasaki Shotaro mit einem „strahlenden und vernichtenden Lichtstrahl“ den Weg abschneiden.

Zudem erhaltet ihr in dieser Woche 40 Prozent Rabatt auf MC-Immobilien und entsprechende Erweiterungen. Hinzu kommen zusätzlich 35 Prozent Rabatt in der Motorradwerkstatt eures Clubhauses. Zusätzlich zum Vorrat an illegalen Waren werden eure Mühen mit dreifachen GTA$ & RP belohnt.

Rabatte und Vorteile der Woche

Oppressor Mk II – 30 % Rabatt

MC-Immobilien – 40 % Rabatt

Erweiterungen für alle MC-Immobilien – 40 % Rabatt

Ocelot Locust – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Motorradwerkstatt – 35 % Rabatt

Hakuchou Drag – 35 % Rabatt

Western Rampant Rocket – 35 % Rabatt

Twitch-Prime-Vorteile

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit dem Rockstar Games Social Club verbinden, bekommen innerhalb von 72 Stunden 1.000.000 GTA$ auf ihr Konto bei der Maze Bank gutgeschrieben.

Hinzu kommen:

Innerhalb von 72 Stunden erhaltet ihr eine komplette Rückerstattung beim Kauf der Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay.

Spart 80 Prozent beim Kauf des Pegassi Tempesta und des Vapid FMJ.

Ihr erhaltet 10 Prozent Rabatt auf alle oben genannten Rabatte dieser Woche.

