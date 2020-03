Mortal Kombat 11: Der düstere DLC-Charakter Spawn im offiziellen Trailer und einem Livestream vorgestellt

Mit Spawn steht uns in Kürze der finale DLC-Charakter des "Kombat Pack" zu "Mortal Kombat 11" ins Haus. Schon heute zeigt sich der Neuzugang in einem offiziellen Trailer.

Mit dem sogenannten „Kombat Pack“ wird der blutige Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ durch diverse neue Download-Charaktere erweitert.

Zum Start in die Woche stellten Warner Bros. Interactive beziehungsweise die verantwortlichen Entwickler der NetherRealm Studios einen frischen Gameplay-Trailer zu „Mortal Kombat 11“ bereit. In diesem rückt mit dem düsteren Comic-Helden Spawn der neueste und gleichzeitig letzte Download-Charakter, dem mit dem „Kombat Pack“ der Weg in „Mortal Kombat 11“ geebnet wird, in den Mittelpunkt.

Kombat Pack-Inhaber dürfen nächste Woche loslegen

Solltet ihr das „Kombat Pack“ zu „Mortal Kombat 11“ euer Eigen nennen, dann dürft ihr bereits in der nächsten Woche Hand an Spawn legen und mit dem Comic-Charakter die Arenen unsicher machen. Genauer gesagt ab Dienstag, den 17. März 2020. Alle anderen, die Spawn in Form eines separaten DLCs erwerben möchten, werden sich noch eine Woche länger gedulden müssen und können ab dem 24. März 2020 zugreifen.

Das „Kombat Pack“ zu „Mortal Kombat 11“ umfasst insgesamt sechs zusätzliche Download-Charaktere. Während Spawn noch ein paar Tage auf sich warten lässt, sind Shang Tsung, Nightwolf, der Terminator (T-800), Sindel sowie der Joker bereits verfügbar und können wahlweise einzeln oder im Paket heruntergeladen werden.

„Mortal Kombat 11“ ist für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich.

