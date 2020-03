Death Stranding: DLC geplant? Insider deutet bevorstehende Ankündigung an

Auf Twitter widmete sich ein Insider und Leaker dem Kojima-Hit "Death Stranding" und deutete an, dass sich Download-Inhalte in der Pipeline befinden könnten. Wirklich konkret wurde er nicht.

Gerüchte schießen seit Wochen wie Pilze aus dem Boden. Und auch „Death Stranding“ wird darin mal wieder thematisiert. Der Insider und Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem möchte erfahren haben, dass sich etwas zu „Death Stranding“ in der Pipeline befindet, womit nicht die im Sommer erscheinende PC-Version gemeint ist.

Mehr in diesem Jahr?

„Ich habe auch einige Hinweise auf etwa erhalten, das sich zu Death Stranding in Arbeit befindet“, so der Leaker. Laut seiner Aussage soll es in diesem Jahr enthüllt werden. Auch möchte er von Konami-Quellen erfahren haben, dass Hideo Kojima und Junji Ito zusammen an einem Manga arbeiten.

Da Dusk Golem keine weiteren Details zum „Death Stranding“-Gerücht nannte, ist nicht so recht klar, was uns rund um den Titel erwartet. Möglich wären ein DLC oder gar eine groß angelegte Erweiterung. Viele Spieler dürstet es nach weiteren Inhalten, auch wenn ein Sequel nicht im Interesse aller Fans ist. Viel lieber würden sie von Kojima etwas komplett Neues sehen.

+++ Death Stranding: Norman Reedus arbeitet weiter mit Hideo Kojima zusammen – Neue Projekte +++

„Death Stranding“ ist für die PlayStation 4 erhältlich und wird am 2. Juni 2020 auch für den PC erscheinen. Zu den Features der kommenden Fassung zählt ein Fotomodus, der den Weg auf die Konsole finden könnte. Erst kürzlich berichteten wir darüber. Mehr zu „Death Stranding“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding