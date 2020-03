Nordic Game 2020: Messe wird aufgrund des Coronavirus in einem flexiblen Format stattfinden

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus wird die Nordic Game in diesem Jahr in einem anderen Format stattfinden. Wie es von offizieller Seite heißt, werden die Veranstalter auf eine Mischung aus Präsentationen vor Ort und digitale Inhalte setzen.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Events der Videospiel-Industrie aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus abgesagt oder verschoben.

Wie die Veranstalter der Nordic Game 2020 in einer aktuellen Mitteilung zu verstehen gaben, wird auch der diesjährige Ableger der Nordic Game vom Ausbruch des Coronavirus betroffen sein. Um die Sicherheit der Entwickler und Besucher zu gewährleisten, wird die Messe für nordische Spiele-Entwickler in diesem Jahr in einem flexiblen Format stattfinden.

Ausgewählte Formate werden im November nachgereicht

Vom 27. bis zum 29. Mai 2020 wird die Nordic Game 2020 daher in einem flexiblen Format stattfinden, bei dem ein Teil des Speaker-Programms online verfügbar sein wird. Darüber hinaus werden laut offiziellen Angaben digitale Meetings ermöglicht.

Der Teil der Veranstaltungen, der vor Ort in Malmö stattfindet, wird natürlich strikt unter Beachtung aller Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen durchgeführt, heißt es weiter. Darüber hinaus findet im November 2020 die Nordic Game 2020+ statt. Dort werden Ausstellungen, Preisverleihungen, persönliche Meetings und soziale Events nachgeholt. Die Nordic Game 2020+ wird am 25. bis 27. November in Malmö stattfinden.

„Ticketbesitzer sowie Partner können ohne zusätzliche Kosten an beiden Events teilnehmen, Marken und Botschaften der Partner werden ebenfalls auf beiden Veranstaltungen beworben. Das Nordic Game-Team entschuldigt sich für möglicherweise entstandene Umstände und ist dankbar für die weitere Unterstützung seiner Sponsoren, Aussteller, Partner und Teilnehmer“, so die offizielle Stellungnahme abschließend.

