PS4 Neuerscheinungen: Vorschau auf das PSN-Update der Woche

In der kommenden Woche werden im PlayStation Store wieder einige Spiele veröffentlicht. Und dank einer Vorschau, die auf dem PlayStation Blog veröffentlicht wurde, kann bereits in Erfahrung gebracht werden, welche Games mit dabei sind.

Wie gewohnt gilt: Die Vorschau wurde auf dem US-Blog veröffentlicht und somit auf die Releases in den USA zugeschnitten. In der Regel gibt es aber kaum Unterschiede zu den Markteinführungen in Europa, sodass der größte Teil in der kommenden Woche auch aus dem hiesigen PlayStation Store geladen werden kann.

Zu den größten Neuerscheinungen der kommenden Woche zählt zweifelsfrei „Doom Eternal“, das am 20. März 2020 auf den Markt kommen wird. Gleichzeitig geht „Doom 64“ an den Start. Vorbesteller erhalten die Neuauflage des Klassikers kostenlos. Er ist ein Bestandteil des „Rip-and-Tear-Packs“, das noch weitere Vorteile bietet.

Der Rest der Neuerscheinungen setzt sich großteils aus Indies zusammen. Zudem kommen Fans von Rennspielen mit „TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“ auf ihre Kosten. Nachfolgend haben wie die gesamte Vorschau für euch.

Vorschau auf die PSN-Neuerscheinungen

Chop Is Dish – PS4 — Digital (16. März)

Doom 64 – PS4 — Digital (20. März)

Doom Eternal – PS4 — Digital, Retail (20. März)

Epic Word Search Collection – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Explosive Jake – PS4, PS Vita — Digital (18. März)

Kamiko – PS4 — Digital

La Mulana 1 – PS4 — Digital, Retail

La Mulana 2 – PS4 — Digital, Retail

MLB The Show 20 – PS4 — Digital

Neverlast – PS4 — Digital

R.B.I. Baseball 20 – PS4 — Digital

Rainbows, Toilets & Unicorns – PS4 — Digital (17. März)

Red Death – PS4 — Digital

Roundguard – PS4 — Digital

Thunder Paw – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 – PS4 — Digital (19. März)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store