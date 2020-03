Roller Champions: Rocket League auf Skates? Massig neues Gameplay veröffentlicht

Auf dem PC kann der Free2Play-Titel "Roller Champions" aktuell in Form einer Closed-Alpha getestet werden. Aus dem geschlossenen Test auf dem PC erreichten uns heute massig frische Gameplay-Szenen.

Auf der E3 im vergangenen Jahr kündigte Ubisoft die laufenden Arbeiten an „Roller Champions“ an, das spielerisch schnell an eine Art „Rocket League“ auf Skates erinnert.

Um schon vor dem offiziellen Release Feedback seitens der Spieler zu sammeln, wird „Roller Champions“ auf dem PC aktuell im Rahmen einer geschlossenen Alpha getestet. Passend dazu stellte Ubisoft kürzlich einen Livestream bereit, in dem das Unternehmen massig frische Gameplay-Szenen präsentierte. Die entsprechende Videoaufzeichnung haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Der Release erfolgt in diesem Jahr

Nachdem „Roller Champions“ zunächst nur für eine Veröffentlichung auf dem PC bestätigt wurde, kündigte Ubisoft kürzlich an, dass auch die Konsolen versorgt werden. Einen konkreten Releasetermin bekam der Free2Play-Titel bisher allerdings nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass „Roller Champions“ im Laufe des Jahres den Weg auf den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch findet.

Von offizieller Seite wird „Roller Champions“ als ein kompetitiver Sport-Titel beschrieben, der „packende Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen verspricht“. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln.

