Resident Evil 3 Remake: Demo-Release in der kommenden Woche?

Capcom gab kürzlich auf Twitter bekannt, dass sich zu „Resident Evil 3“ eine Demo in Arbeit befindet. Details wollte das Unternehmen nicht nennen und verwies darauf, dass in Kürze mit weiteren Informationen zu rechnen ist. Offen ist beispielsweise die Frage, wann die Veröffentlichung erfolgen wird.

Demo-Termin bekannt?

Diese Lücke konnte ein aktuelles Gerücht füllen. So will der Insider und Leaker „AestheticGamer“ aka „Dusk Golem“ erfahren haben, dass die Demo des Remakes von „Resident Evil 3“ am 20. März 2020 die Download-Plattformen erreichen wird. „AestheticGamer“ lag in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal richtig – vor allem in Bezug auf die „Resident Evil“-Reihe. Doch auch zu „Death Stranding“ möchte er kürzlich etwas erfahren haben.

Laut Capcom werden die Details zur Anspielfassung „in naher Zukunft“ geteilt. Und tatsächlich gibt es für die Veröffentlichung der Demo nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, sofern sie vor dem Launch von „Resident Evil 3“ zur Verfügung gestellt werden soll.

Fraglich ist, ob wir in den Einzelspieler- oder den Mehrspielermodus hinschnuppern können. Eine Kampagnen-Demo klingt wahrscheinlicher. Vielleicht sind auch beide Komponenten in der Demo des Remakes von „Resident Evil 3“ enthalten.

Auf den Markt kommen wird das Remake von „Resident Evil 3“ am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Bei teilnehmenden Händlern erhaltet ihr als Bonus das Classic-Costume-Pack, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira umfasst.

