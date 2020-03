Doom Eternal: Belohnungen wie Skins und mehr lassen sich durch Aktivität freischalten

Mit „Doom Eternal“ erscheint Ende der Woche der offizielle Nachfolger zum erfolgreichen „Doom“-Reboot aus dem Jahr 2016.

Kurz vor dem offiziellen Release sprachen die Entwickler von id Software im Rahmen eines neuen Entwickler-Tagebuchs über die Features von „Doom Eternal“. Dieses Mal drehte sich das Gespräch um die Möglichkeit, mittels Ingame-Aktivitäten verschiedene exklusive Belohnungen freizuschalten. So sollen besonders aktive Spieler entsprechend belohnt werden.

Ingame-Events setzen einen Bethesda.net-Account voraus

Laut Executive-Producer Marty Stratton und Game-Director Hugo Martin wird es den Spielern in „Doom Eternal“ ermöglicht, sich online mit den Servern des Shooters zu verbinden und ihre gesammelten Erfahrungspunkte hochzuladen. Auf diesem Wege werden Belohnungen wie zusätzliche Skins, Nameplates oder exklusive Spielfiguren freigeschaltet.

Auch Ingame-Events soll es geben, um die Spieler über einen langen Zeitraum bei Laune zu halten. Konkrete Details zu diesen wurden bisher allerdings nicht genannt. Stattdessen wiesen die Macher von id Software abschließend darauf hin, dass die Ingame-Aktivitäten von „Doom Eternal“ einen Bethesda.net-Account voraussetzen. Nur wenn ihr mit diesem angemeldet seid, könnt ihr eure Fortschritte beziehungsweise Erfahrungspunkte aktualisieren und in den Genuss der besagten Ingame-Belohnungen kommen.

„Doom Eternal“ wird am Freitag, den 20. März 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus befindet sich bei den Portierungs-Experten von Panic Button eine Umsetzung für Nintendos Switch in Arbeit, die zu einem späteren Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt.

