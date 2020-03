Call of Duty Modern Warfare: Neues Update in Kürze – Erste Patch-Details

Spieler von „Call of Duty Modern Warfare“ können voraussichtlich ab heute Abend ein neues Update in Anspruch nehmen. Darauf deuten die Entwickler in einem Blogeintrag hin. Der Webseite lässt sich auch eine kleine Vorschau auf das entnehmen, was euch mit der Aktualisierung erwartet.

Laut der Beschreibung könnt ihr euch auf ein weiteres Playlist-Update einstellen. Mit dabei ist demnach eine 10v10 Atlas Superstore Playlist. Auch verweisen die Entwickler von Infinity Ward auf Cranked Kill Confirmed und Mercenary Moshpit.

Sie werden zwar nicht explizit erwähnt, aber es ist wahrscheinlich, dass mit dem Playlist-Update auch Bugfixes eingeführt werden.

Patchnotes folgen

Vollständige Patchnotes gibt es zum neuen Update von „Call of Duty Modern Warfare“ bislang nicht. Sie werden wahrscheinlich mit dem neuen Update nachgereicht.

Falls ihr eher an „Call of Duty Warzone“ interessiert seid, könnt ihr euch ebenfalls auf Verbesserungen einstellen. Im Laufe der Woche berichteten wir bereits von geplanten Änderungen. Beispielsweise hatten sich Spieler darüber beklagt, dass es in zufälligen Situationen zu einem „Black Screen“ kommen kann, während sie sich ganz normal über die Karte bewegen. Mit einem der kommenden Updates soll dieses Problem angegangen werden.

Und auch neue Items kommen ins Spiel: Die an den St. Patrick’s Day angelehnten Pakete umfassen beispielsweise spezielle Skins, Sticker und Outfits. Sobald weitere Details zu den Änderungen eintreffen, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr unsere News-Bereiche zu „Call of Duty Modern Warfare“ und „Call of Duty Warzone“ im Auge behalten.

