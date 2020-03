Doom Eternal im Test: Erste Reviews in der Übersicht

Kurz vor dem Launch von "Doom Eternal" gingen weltweit die ersten Tests an den Start. Und die Verfasser der Reviews scheinen begeistert zu sein, wie unsere Übersicht verdeutlicht.

„Doom Eternal“ steht vor der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Shooter am 20. März 2020 für PS4, Xbox One und PC. Doch lohnt der Kauf? Die Antworten darauf liefern die obligatorischen Tests, die heute an den Start gingen.

Auf Metacritic kommt „Doom Eternal“ momentan auf einen Score von 87, der auf knapp 20 Reviews basiert. Nachfolgend haben wir einige Beispiele für euch. Insgesamt betrachtet zeigen sich die Tester vom neuen Shooter begeistert und bescheinigen eine neue Messlatte.

Falls euer Interesse geweckt ist: Kaufen könnt ihr „Dooom Eternal“ unter anderem bei Amazon, wo euch ein besonderer Bonus erwartet.

Test-Wertungen zu Doom Eternal

VGC (4/5) – „Wenn ihr hauptsächlich ein Solospieler seid, ist dies ein außergewöhnlicher FPS mit mehr Action als in den meisten anderen Spielekampagnen.”

Windows Central (4.5/5) – “DOOM marschiert mit Zuversicht zu den Toren der Hölle zurück, aber einige seiner Versuche, neue Dinge auszuprobieren, scheitern. Buchstäblich.”

DualShockers (9/10) – “DOOM Eternal beweist heute mehr denn je, dass der Großvater des Ego-Shooter-Genres wieder der König von allen ist – und es scheint nicht so, als würde er bald den Thron abtreten.“.”

Daily Star (5/5) – “Doom Eternal ist eines der ersten wichtigen Spiele des Jahres 2020 und ein Meisterwerk des Ego-Shooter-Designs. Es legt die Messlatte für das, was Entwickler in diesem Genre tun sollten.”

PC Gamer (94/100) – “Doom Eternal ist ein unaufhörlicher, panischer Albtraum, der euch dazu bringt, mit mehr Geschick und Stil als je zuvor zu agieren.”

PCGamesN (9/10) – “Id stolpert gelegentlich im Bestreben, 2016 zu expandieren. Aber es ist dir egal, wann du den besten Kampf unter Shooter genießt.“

God is a Geek (9.5/10) – “Doom Eternal ist laut, höllisch gewalttätig und zu 100% unterhaltsam. Es ist vielleicht nicht das perfekte Videospiel, aber es ist absolut das perfekte Doom-Spiel.”

Push Square (9/10) – “DOOM Eternal liefert eine der besten FPS-Kampagnen aller Zeiten. Die Art und Weise, wie es rasante, sensationelle Action mit erfreulichen Plattforming verbindet, sorgt für ein Einzelspieler-Erlebnis, das als eines der besten in Erinnerung bleiben wird.”

Twinfinite (4.5/5) – “Doom Eternal ist weit mehr als nur Blut, Doppelsprünge und brutale Hinrichtungen. Es ist ein tadellos gestaltetes Spiel, das jeden einzelnen Aspekt seiner Aktion perfekt in Einklang bringt, um einen der herausforderndsten, anstrengendsten und beständig spaßigsten Shooter seit Jahren zu schaffen.”

Destructoid (8.5/10) – “Doom Eternal hält das starke Fundament aus dem Jahr 2016 intakt und fügt dabei einige seiner eigenen Stärken hinzu. Ich denke, wir können offiziell erklären, dass die letzte Veröffentlichung nicht nur ein Zufall war und dass Doom wieder im Rampenlicht von Shootern steht, wo es hingehört.”

Metro (8/10) – “Eine signifikante Verbesserung seit dem Neustart. Und obwohl es noch einige Mängel gibt, ist der Kampf einer der besten der Ego-Shooter dieser Generation.”

Eurogamer (ohne score) – “Eine noch schnellere und blutigere, aber etwas eigensinnige Fortsetzung eines donnernden Shooter-Neustarts.”

ShackNews (8/10) – “Es gibt zwar neue Mechaniken und Waffen, aber es bietet nicht das gleiche Gefühl der Frische wie beim Reboot. Platforming ist zwar eine starke Ergänzung zu vielen Teilen der Erkundung des Spiels, fühlt sich aber oft schwerfällig und gezwungen an.”

LADbible (8/10) – “Ich werde zurückgehen und Eternal wiederholen. Und ich denke, es wird beim zweiten Durchgang besser, vielleicht sogar besser als bei Doom 2016 – aber ich wünschte, das wäre beim ersten Durchspielen der Fall.”

TheSixthAxis (10/10) – “Viele der besten Spiele des FPS-Genres machen das, was bereits gemacht wurde, und können es wirklich, wirklich gut, aber Doom Eternal macht das, was noch kein anderes Spiel zuvor gemacht hat.“

Xbox Achievements (92/100) – “Doom Eternal ist die Fortsetzung von Doom 2016, die wir wollten, und noch viel mehr. Zur Hölle zu gehen war noch nie so verdammt himmlisch. ”

