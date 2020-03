Sony Interactive Entertainment: Angeblich an Übernahme von Konami-Spielemarken interessiert – Silent Hill?

Geht es nach einem weiteren Gerücht, dann könnte Sony Interactive Entertainment an der Übernahme bekannter Spielemarken aus dem Hause Konami interessiert sein. Nachdem zuvor bereits Hinweise auf ein neues "Silent Hill" von Kojima Productions gestreut wurden, erscheint das Gerücht zumindest plausibel.

Konami gehörte einst zu den Größten der Gaming-Branche mit bekannten Marken wie „Castlevania“, „Pro Evolution Soccer“, „Metal Gear“ oder „Silent Hill“. Doch in den vergangen Jahren, während die Entwicklungskosten immer weiter gestiegen sind, gingen große Veröffentlichungen immer weiter zurück.

Gerücht: Sony möchte Konami-Spielemarken kaufen

Während die Fans der beliebten Marken also scheinbar vergeblich auf neue Ableger warten, kommt nun das Gerücht auf, dass Sony Interactive Entertainment am Kauf einiger Konami-Marken interessiert ist.

Das neue Gerücht hat ein interessantes Timing, da zuvor bereits einige sehr deutliche Hinweise von Kojima Productions gestreut wurden, dass das „Death Stranding“-Studio um Hideo Kojima an einem neuen „Silent Hill“-Spiel arbeiten könnte. Bereits vor der Entwicklung von „Death Stranding“ arbeitete der frühere „Metal Gear“-Schöpfer an einem neuen Titel der Reihe.

Mit „P.T.“ kündigten Konami und Hideo Kojima das ursprünglich geplante „Silent Hills“ an, dessen Entwicklung eingestellt wurde, nachdem Kojima den Publisher und Entwickler Konami verlassen hatte.

Zum Thema: Silent Hill: Enthüllung in dieser Woche? Kojima Productions streut Hinweise

Allerdings steht das jüngste Gerücht auf recht wackligen Beinen, da es von einem angeblichen Ex-Mitarbeiter auf 4chan (via comicbook) in Umlauf gebracht wurde. So könnte es sich auch um reines Wunschdenken eines Fans und um Spekulationen handeln. Da Kojima Productions zuvor aber bereits selbst Hinweise auf ein neues „Silent Hill“-Spiel gestreut hat, ist das neue Gerücht immerhin plausibel.

Solange Sony Interactive Entertainment, Konami oder Kojima Productions keine offiziellen Ankündigungen gemacht haben, sollten die Angaben natürlich als Gerücht betrachtet werden. Sobald es weitere Informationen gibt, lassen wir euch davon wissen.

Zuvor hieß es in einem anderen Gerücht bereits, dass ein „Silent Hill“-Episoden-Projekt geplant sein könnte. Es sollte sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Sony, Konami und Kojima Productions handeln. Mehr dazu erfahrt ihr hinter dem Link.

