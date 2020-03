Ghost Recon Breakpoint: Titel-Update 2.0.0 erscheint wie geplant

Schon vor rund zwei Wochen hat Ubisoft einige Details zum bevorstehenden Update 2.0.0 für „Ghost Recon Breakpoint“ mit dem Changelog enthüllt. Die Macher von Ubisoft versprechen, das bisher größte und komplexestes Update dieser Art zu veröffentlichen.

Die Spieler können sich auf neue Erzählinhalte gefasst machen, die mit Episode 2 verflochten sind. Zudem sind PvP-Updates, eine neue Klasse, zahlreiche Verbesserungen für das Gameplay und weitere Neuerungen zu erwarten.

Trotz der weltweit schwierigen Situation aufgrund des neuen Coronavirus (COVID-19) soll das große Update laut aktueller Einschätzung der Entwickler noch wie bisher geplant am 24. März 2020 zur Verfügung gestellt werden. Das Virus stellt auch diverse Spielentwickler vor große Herausforderungen, die unter anderem mit Heimarbeit überbrückt werden sollen.

Auf Twitter teilte Ubisoft mit, am aktuellen Termin festhalten zu wollen. Sollte sich etwas anderes ergeben, sollen die Spieler schnellstmöglich informiert werden. Im Tweet heißt es:

„Wir sind derzeit auf dem Kurs, das TU 2.0.0 am 24. März zu veröffentlichen. Sollte sich aufgrund der sich entwickelnden Situation mit COVID-19 etwas ändern, werden wir euch so schnell wie möglich darüber informieren.“

Mit dem Changelog zu Update 2.0.0 für „Ghost Recon Breakpoint“ werden bereits die Details verraten. Hinter dem Link erfahrt ihr mehr. Der ursprünglich für Jahr 1 geplante zweite Raid wurde hingegen abgesagt. Sollte sich die Releaseplanung für das neue Update kurzfristig noch ändern, lassen wir euch umgehend davon wissen.

Ghosts,

We are currently on track to release TU 2.0.0 on March 24th. If anything changes due to the evolving situation with COVID-19, we will let you know as soon as possible. https://t.co/4aljMLT8dd

— Ghost Recon (@GhostRecon) March 17, 2020