Predator Hunting Grounds: Gratis Test-Wochenende startet nächste Woche

Die Verantwortlichen von IllFonic haben auf Twitter auf das bevorstehende Test-Wochenende für den kommenden Multiplayer-Titel „Predator: Hunting Grounds“ aufmerksam gemacht. Die kostenlose Testmöglichkeit soll vom 27. bis 29. März 2020 für Spieler auf PS4 und PC angeboten werden.

Etwa einen Monat vor der Veröffentlichung des Multiplayer-Titels gibt das Test-Wochenende den Entwicklern vermutlich eine gute Gelegenheit, um die Server und Spielsysteme einem Praxistest zu unterziehen, bevor das Spiel am 24. April 2020 offiziell für PS4 und PC veröffentlicht wird. „Predator: Hunting Grounds“ unterstützt auch Crossplay-Support, sodass die Spieler auf PS4 und PC gemeinsam spielen können.

Bei „Predator: Hunting Grounds“ handelt es sich um einen 1v4-Multiplayer-Shooter, der je nach gewählter Seite in First-Person- oder Third-Person-Sicht gespielt wird. In einem Match übernimmt ein Spieler die Rolle des Predators, der sich auf die Jagd nach den vier Spielern begibt, die als Team von Elitesoldaten versuchen, eine Mission zu erfüllen, wobei sie sich auch gegen den Verfolger wehren müssen.

Für die vier Spieler des Soldaten-Teams ist Teamwork nötig, wenn sie überleben und gleichzeitig ihre Mission erledigen wollen. Für die Soldaten- und Predator-Spieler stehen verschiedene Klassen zur Auswahl, die sich in ihrer Ausrüstung und Bewaffnung unterscheiden. Im Spielverlauf können die Spieler beider Seiten auch noch weitere neue Waffen und Gadgets freischalten.

