PS4 Deal: PSN-Angebot der Woche freigeschaltet – Neuer PlayStation Store-Sale

Das Angebot der Woche ist da und kann ab sofort im PlayStation Store in Anspruch genommen werden. Einige Tage lang kommt ihr günstiger in den Besitz eines populären Ubisoft-Adventures, das ihr auch kostenlos testen könnt.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Günstiger kaufen könnt ihr einige Tage lang das Action-Adventure „Assassin’s Creed Odyssey“, das in zwei unterschiedlichen Versionen im Sale ist.

Die Standardversion von „Assassin’s Creed Odyssey“ wird ab sofort für 25,19 Euro verkauft. Der Rabatt beträgt 64 Prozent. Wie üblich ist diese Angabe mit Vorsicht zu genießen. Der hohe Rabatt ergibt sich aus der Tatsache, dass der Ubisoft-Titel jenseits des Sales im PlayStation Store für 69,99 Euro verkauft wird. Bei Amazon und Co wird dieser Betrag schon lange nicht mehr fällig. Die Disk-Version schlägt momentan mit rund 35 Euro zu Buche. Ordentlich sparen könnt ihr im PSN also dennoch.

Gold Edition von Assassin’s Creed Odyssey

Nicht nur die Standardversion von „Assassin’s Creed Odyssey“ wurde im Preis gesenkt. Auch die Gold Edition ist im Deal of the Week-Angebot. Ein Bestandteil dieser Edition ist der Season Pass, der euch einen Zugriff auf mehr Inhalte gewährt. Dazu zählen:

Zwei neue Erzählstränge mit je drei herunterladbaren Episoden

Die Bonusmission „Die Geheimnisse der griechischen Welt“

Assassin’s Creed 3 Remastered und Assassin’s Creed Liberation Remastered

Die Gold Edition von „Assassin’s Creed Odyssey“ bekommt ihr im Aktionszeitraum für 37,99 statt 99,99 Euro. Ihr spart im PlayStation Store somit 62 Prozent. Günstiger werdet ihr auch bei Amazon nicht fündig.

Die Angebote der Woche können bis zum 26. März 2020 in Anspruch genommen werden. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch verlinkt:

Free 2 Play-Weekend

Wollt ihr die Katze nicht im Sack kaufen, sondern „Aassassin’s Creed Odyssey“ vor dem Kauf kostenlos testen, dann habt ihr die richtige Woche erwischt. Bis zum kommenden Sonntag kann das Action Adventure von Ubisoft kostenlos gespielt werden.

Geht der Fortschritt verloren? Nein. Falls ihr am Free 2 Play-Weekend teilnehmt und auf eurem Profil einen Spielfortschritt erzielt, könnt ihr diesen in die Vollversion von „Assassin’s Creed Odyssey“ übernehmen. Starten wird die Gratis-Aktion am morgigen Donnerstag. Preloads sind auf der PS4 bereits möglich. Klickt dazu einfach auf die oben eingebundene Verlinkung zum Produkteintrag im PSN Store.

Weitere Details zum Free 2 Play-Weekend halten wir hier für euch bereit.

Deal der vergangen Woche

Nach wie vor kann das Angebot der vergangenen Woche in Anspruch genommen werden. Gültig ist es bis morgen früh. Geboten bekommt ihr damit verschiedene Editions von „Red Dead Redemption 2“. Die Preise liegen zwischen 27,99 und 33,99 Euro. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

