PS5: Enthüllung hier im Livestream – Hardware-Specs und Design erwartet

Sony wird heute ab 17 Uhr Details zur PS5 enthüllen. Verfolgen könnt ihr die Show in einem Livestream, den wir in dieser Meldung eingebettet haben. Erwartet werden unter anderem Details zu den Hardware-Specs.

Nachdem Microsoft in den vergangenen Wochen in die Offensive ging und zahlreiche Details zur Xbox Series X herausgab, zieht Sony heute Abend nach. Ab 17 Uhr möchte das Unternehmen im Rahmen eines Videobeitrags einen tiefen Einblick in das System gewähren. Angekündigt wurde ein „Deep Dive“ in die System-Architektur der Konsole. Verantwortlich dafür zeichnet sich Mark Cerny, der als leitender Systemarchitekt agiert.

Livestream zum PS5 Reveal

In der Ankündigung von Sony heißt es: „Um 17 Uhr wird Mark Cerny, der leitende Systemarchitekt der PS5, einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5 gewähren und verraten, wie sie die Zukunft von Spielen gestalten wird.“ Anschauen könnt ihr euch den Stream nachfolgend:

Was wird gezeigt?

Details zur Enthüllung gab Sony zunächst nicht preis. Allerdings kann grob spekuliert werden, was uns heute Abend erwartet. Zunächst einmal darf fest davon ausgegangen werden, dass Cerny die Hardware-Spezifikationen enthüllen wird. Microsoft legte in den vergangenen Wochen vor und gab in dieser Woche gar die finalen Specs heraus. Dazu zählen:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz mit SMT)

GPU: 12 TFLOPs, 52 CUs bei 1.825GHz, Custom RDNA 2

Nachdem einige Monate lang spekuliert wurde, dass die PS5 mit etwas weniger Hardware-Power aber einem niedrigeren Preis auf den Markt gebracht wird, gehen die Gerüchte seit einiger Zeit in eine etwas andere Richtung. Erst gestern war die Rede davon, dass es die PS5 auf mehr als 13 TFlops bringen könnte.

Zudem soll die Speicherlösung schneller sein. Versprochen wird die Integration einer SSD, die Ladezeiten großteils eliminiert. Gerüchten zufolge könnte das Solid-State-Drive der neuen Sony-Konsole deutlich schneller sein als das Xbox Series X-Pendant.

Das könnte ebenfalls gezeigt werden

Das Design der Konsole: Im Gegensatz zur Xbox Series X ist unklar, wie die PS5 aussehen wird. Nachdem sich die Redmonder beim Design für eine Art Tower-PC entschieden, ist weiterhin offen, welchen Ansatz die Konkurrenz aus Japan favorisiert. Erwartet wird, dass Sony wieder auf ein eher flaches Design setzt.

Im Gegensatz zur Xbox Series X ist unklar, wie die PS5 aussehen wird. Nachdem sich die Redmonder beim Design für eine Art Tower-PC entschieden, ist weiterhin offen, welchen Ansatz die Konkurrenz aus Japan favorisiert. Erwartet wird, dass Sony wieder auf ein eher flaches Design setzt. Abwärtskompatibilität: Ein großes Thema der neuen Generation ist die Kompatibilität zu Spielen der vorangegangenen Konsolen. Beide Hersteller möchten den Übergang möglichst reibungslos gestalten und den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Sammlung weiter zu nutzen. Im Fall von Sony stehen die Details noch aus.

Ein großes Thema der neuen Generation ist die Kompatibilität zu Spielen der vorangegangenen Konsolen. Beide Hersteller möchten den Übergang möglichst reibungslos gestalten und den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Sammlung weiter zu nutzen. Im Fall von Sony stehen die Details noch aus. Der Controller: Nicht nur die PS5 ansich dürfte heute enthüllt werden. Auch der Controller wird voraussichtlich ein großes Thema sein. Sony setzt unter anderem auf ein haptisches Feedback, das vielfältig eingesetzt werden kann. Beispielsweise deuteten Patente authentischere Kletter- und Schneide-Erfahrungen an. Zudem können wir Details zur verbesserten Vibration, den Lautsprechern und den neuen Schultertasten erwarten.

Nicht nur die PS5 ansich dürfte heute enthüllt werden. Auch der Controller wird voraussichtlich ein großes Thema sein. Sony setzt unter anderem auf ein haptisches Feedback, das vielfältig eingesetzt werden kann. Beispielsweise deuteten Patente authentischere Kletter- und Schneide-Erfahrungen an. Zudem können wir Details zur verbesserten Vibration, den Lautsprechern und den neuen Schultertasten erwarten. Raytracing: Eines der Kernfeatures der neuen Konsolengeneration scheint das Raytracing zu sein, das in Spielen eine neue Lichtgestaltung mit authentischen Reflexionen ermöglicht. Womöglich sehen wir heute eine Demo.

Angaben zum Preis und zum genauen Veröffentlichungstermin der PS5 wird Sony heute Abend wahrscheinlich nicht herausgeben. Einerseits wäre es noch zu früh. Und auf der anderen Seite sorgte das Coronavirus für massive Unsicherheiten in Bezug auf die Produktion und Lieferketten.

Zumindest theoretisch wäre es denkbar, dass Sony heute eine Verschiebung des PS5-Starts ankündigt. Aber keine Panik: Die Wahrscheinlichkeit scheint (noch) gering zu sein.

