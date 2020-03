Shadow Man Remastered: Neuauflage zum beliebten Klassiker angekündigt – Diese Verbesserungen werden geboten

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung kündigte das auf Remastered-Produktionen spezialisierte Studio Nightdive sein neuestes Projekt an.

Die Rede ist von „Shadow Man Remastered“, das in Zusammenarbeit mit Valiant Entertainment entwickelt wird und dem beliebten Klassiker aus dem Jahr 1999 den Weg in die Moderne ebnen soll. An der grundlegenden thematischen und spielerischen Ausrichtung wird sich dabei nichts ändern. Nach wie vor schlüpfen die Spieler in die Rolle des namensgebenden Shadow Man und dringen in das Reich der Toten vor, um fünf Killer und deren Anführer Legion in die Schranken zu weisen.

4K-Auflösung, verbessertes Gameplay und mehr versprochen

Damit „Shadow Man Remastered“ den Ansprüchen des modernen Spiel-Designs genügt, bekommt die Neuauflage natürlich diverse Verbesserungen spendiert. So dürfen sich die Spieler beispielsweise über grafische Features wie die 4K-Auflösung, dynamisches Shadow-Mapping und Per-Pixel-Lighting sowie ein optimiertes Anti-Aliasing freuen, mit denen der Klassiker von 1999 grafisch einen gehörigen Schritt nach vorne machen soll.

Zum Thema: System Shock 3: Hinweise auf das Aus des Projekts scheinen sich zu verdichten

Auch die Soundkulisse wird komplett überarbeitet. Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen der Nightdive Studios beziehungsweise von Valiant Entertainment, dass die spielerische Umsetzung ebenfalls aufgepeppt wird. Neben einer verbesserten Steuerung halten im Zuge der Neuauflage verschiedene Inhalte Einzug, die aus dem originalen „Shadow Man“ noch entfernt werden mussten. Technisch basiert das Remaster auf KEX-Engine der Nightdive Studios, die zum Beispiel die „System Shock: Enhanced Edition“ befeuerte.

„Shadow Man Remastered“ wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Shadow Man Remastered