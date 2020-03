PS5: SSD erlaubt sofortiges Laden detaillierter, hochqualitativer Assets, sagt ein früherer Naughty Dog-Entwickler

Auch wenn zahlreiche PlayStation-Fans von den Spezifikationen der PS5 enttäuscht sind, die zumindest auf dem Papier den TFLOPs der XBox Series X unterlegen scheint, so hat Sonys Konsole deutliche Vorteile bei der Geschwindigkeit der Datenübertragung von der SSD in den Arbeitsspeicher. Der IO-Durchsatz der PS5 ist mit 5.5GB/s (Raw) mehr als doppelt so groß wie der der Xbox Series X mit 2,4 GB/s.

Keine lästigen Workarounds mehr nötig

Und laut dem früheren Naughty Dog-Entwickler Andrew Maximov, der als Techninal Art Director für das Studio tätig war, ist die SSD der PS5 eine bahnbrechende Sache für die Entwickler. Wie der Entwickler auf Twitter erklärte, wird die SSD auch das Rendering verbessern und Dinge vereinfachen, die auf den aktuellen Konsolen noch durch Workarounds umgangen werden müssen.

„Sogar mit aktueller Hardware können wir die meisten Einzelobjekte naturgetreu wiedergeben. Jedes Haar in Drakes Stoppeln war ein Dreieck. Mit intelligenten LoD-Systemen können wir große Räume rendern. Aber wir können nicht alle hochauflösenden Versionen mit hoher Detailgenauigkeit für alle Objekte auf einmal im Speicher speichern.“

Mit der PS5-SSD wird es den Entwicklern jedoch möglich sein, die Assets in höchstmöglicher Qualität sofort in den Speicher zu laden, womit die Entwickler mehr kreative Freiheit bei der Entwicklung erhalten, ohne das Speicher-Budget zu überziehen.

„Die Möglichkeit, die höchstauflösende Version eines beliebigen Assets direkt vor Ihnen zu laden und sie sofort fallen zu lassen, wenn Sie sich umdrehen, bedeutet also, dass jeder Baum bei Bedarf mit 3D-Rinde und Moos und Ameisen bestückt werden kann, ohne das Budget zu sprengen. Das wird großartig sein.“

Es ist wohl zu erwarten, dass insbesondere die Entwickler der First-Party-Studios von den besonderen Eigenheiten der PS5-Hardware Gebrauch machen werden. Welche der beiden Next-Gen-Konsolen letztendlich das bessere Ergebnis für die Spieler abliefert, bleibt noch abzuwarten. Die genaueren Enthüllungen der Konsolen mit ersten Next-Gen-Spielen lassen noch auf sich warten.

