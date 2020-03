Borderlands 3: Hotfix mit kleineren Verbesserungen verfügbar – Changelog liefert die Details

Am gestrigen Abend wurde der Loot-Shooter "Borderlands 3" mit einem weiteren Hotfix versehen. Der entsprechende Changelog verrät euch, welche Fehler in Angriff genommen wurden.

Weiter geht es mit der Unterstützung des erfolgreichen Loot-Shooters „Borderlands 3“. Im Laufe des gestrigen Abends veröffentlichten die Entwickler von Gearbox Software einen weiteren Hotfix.

Wie es seitens des Entwicklerstudios heißt, nahmen sich die Verantwortlichen diverser Fehler an, über die Spieler in den vergangenen Wochen klagten. Welche Bugfixes im Detail warten, verdeutlicht euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Borderlands 3: Der Hotfix vom 19. März 2020 im Detail

Es wurde ein Fehler behoben, der den Fortschritt in „In the Shadow of Starlight“ blockieren konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass die Fertigkeit „Fist Over Matter“ der Sirene manchmal nicht wie vorgesehen funktionierte.

Die Kollision an der Treppe in Quietus Pike wurde angepasst, um zu verhindern, dass Spieler nach der Zerstörung der zweiten Weintür durch den Boden fallen.

Die Beschreibung der Fertigkeit „Coole Hand“ wurde überarbeitet und zeigt nun die korrekten Werte an.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Tyreen nach einer Zwischensequenz in „The Great Vault“ vereinzelt wieder auftauchte.

„Borderlands 3“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und wird bereits am kommenden Donnerstag, den 26. März 2020 mit frischen Inhalten bedacht. Die Rede ist von der „Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock“ genannten Erweiterung und die geplante Hochzeit zwischen Sir Alistair Hammerlock und Wainwright Jakobs in den Mittelpunkt rückt.

Quelle: Borderlands (Offizielle Website)

